中銀：香港可藉自身優勢推動中國綠色發展

「十四五」時期中國的減排任務堪當重任，中國銀行(香港)金融研究院高級經濟研究員張文晶表示，香港可憑藉自身優勢在推動中國綠色發展中大有可為。而綠色發展將催生大量投資需求及商機，他引述報告指，未來30年僅在能源相關基建領域的投資規模將達到100萬億元人民幣。

他稱，無論是從供需角度來看，在碳中和的背景下，綠色市場都有巨大發展潛力。內地金融機構可通過綠色信貸、綠色債券、ESG投資基金等一系列金融產品，合理配置市場資源，為綠色經濟轉型提供金融支援。

香港方面，他認為首先可在綠色金融為經濟轉型提供資金支持。香港綠色金融生態不斷完善，加上綠色與ESG投資主題投資需求甚殷，香港正好發揮綠色金融平台的作用，有效配對內地融資方與國際投資者的需要，為中國綠色發展提供所需的資金。

其次，中國及香港的環保產業與技術合作可望進一步提升，包括節能、污染控制、廢物處理、環境顧問服務等業務的環保產業公認是一個新的增長領域。

最後是共建綠色大灣區。他指，未來香港可透過各種機制，與內地和澳門在節能減廢、綠色運輸和建築、生態保護等環保議題上加強交流合作，落實低碳措施，為綠色高質量發展起示範作用。