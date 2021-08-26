眾安在綫半年多賺5成　健康險等成增長龍頭

上半年集團總保費按年增長45.49%，至98.45億元。管理層指，主要得益於與業務夥伴的深度合作及自營渠道的快速發展。當中，健康險按年增加25.64%，至37.64億元；意外險業務亦增加57.88%至9.65億元。

服務被保用戶約4.14億；人均保費貢獻約23.8元，較去年同期的約16.9元上升約40.8%。

管理層指出，內地當局推出「惠民保」提升國民對健康保障的需求和意識，該公司亦推出相應較低門檻的產品，上半年健康生態付費用戶數按年上升約10%至約913.5萬人。在十四五規劃下，管理層認為醫院保險產品需要仍有上升空間。

展望未來，集團指將透過新消費的發展，以豐富其產品選擇，過去亦推出包括寵物險、手機碎屏險等創新產品；創新業務的總保費佔比亦由去年上半年的13%升至20％。隨着新能源車日漸普及，管理層稱相關保險產品正在開發並不日推出。