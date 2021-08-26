中石油：下半年將提高國產氣生產　藉以管控虧損

他亦指，未來希望居民氣價可與非居民氣價接軌，令天然氣價能「順價銷售」。

中石油高級副總裁任立新估計，今年國際原油供求缺口為每日60萬桶，料明年供需基本達到平衡，供應量達每日1.2億桶，預計今年布蘭特原油價格保持在每桶65至70美元，未來幾年則介乎50至70美元的水平。

不過，今年天然氣需求增速高於供應，國際氣價按年急升，天然氣供需市場趨緊，加上未來幾年將受部分LNG項目延遲的影響，今年東北亞LNG現貨價格較以往的6至10美元BTU(英國熱量單位)，升至約11.3至11.7美元BTU，但強調集團會努力控制成本。

集團亦指，未來目標是石油、天然氣及新能源各佔三分之一，有關新能源業務的資本開支將會逐步增加，現正進行長期規劃，將適時作披露。同時，公司正加快布局氫業務，目前正開展6座加氫站建設，亦會積極尋找其他機會開展加氫站建設。

管理層又認為，受惠於經濟恢復增長，上半年國內成品油消費已回到2019年同期水平，預期下半年將增長2.7%，「十四五」規劃期間，預計燃料需求將以平均每年1.2%的速度增長。至於天然氣方面，在「雙碳」目標等推動下，預計下半年天然氣國內消費增速為8.2%，未來4年的增速則介乎7%至9%。