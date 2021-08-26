前景向好？7月份旺角區甲廈空置率按年大跌近5%

經濟環境雖略見改善，但整體經濟仍未走出谷底。在節省成本的前提下，租金較相宜的九龍區甲級商廈獲企業追捧，中原(工商舖)資料顯示，7月份九龍整體甲廈空置率錄得約12.54%，對比6月輕微增加約0.12個百分點，當中旺角區大幅改善，最新空置率約6.20%，按月減少約1.79個百分點，按年更大幅回落約4.89個百分點。至於尖沙咀表現同樣樂觀，上月甲廈空置約8.12%，按月下降0.19個百分點，為連續第三個月減少，較去年仍高約1.3%。

該行寫字樓部高級區域營業董事何淑貞表示，東九龍的觀塘7月份甲廈空置率約12.55%，比6月微升約0.11個百分點，但對比去年同期則錄約1.23個百分點的跌幅。九龍灣空置則仍未改善，表現就相對疲弱，上月空置數字約20.93%，對比6月遞增0.43個百分點，按年亦多出約0.56個百分點。

何分析，九龍區租金具競爭力，而且區內有不少質素佳的甲級寫字樓可供選擇，加上樓齡新，較多單位擁海景景致，交通對比港島區亦不輸蝕，不少租客都願意為降低成本遷至九龍區。她又指，首度來港的中資及外資企業，大多偏向選擇更顯品牌地位的港島區，相反九龍區甲廈租客大多為大型企業的後勤部門，故在未能通關的情況下走勢相對穩定，具有一定棒場客，預料九龍區甲廈空置率會持續穩步改善，其中尖沙咀區表現有機會看高一線。