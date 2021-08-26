樓價UPDATES：各區長情業主套現大賺

二手業主沽貨套現，青衣翠怡花園兩房單位，減價12萬元，以588萬元售出，原業主持貨僅約3年，帳面獲利約88萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣杏花邨46座極低層1室，實用面積約826方呎，套四房間隔，享園景及海景，以1,315萬元易手，實用呎價15,920元，新買家屬於用家，原業主於2005年以455萬元買入，持貨16年帳面獲利860萬元，單位升值約1.89倍。

●鰂魚涌康怡花園G座中層1室，實用面積約685方呎，套三房間隔，近日以1,280萬元成交，實用呎價約18,686元，原業主於2009年8月以約555萬元購入，持貨約12年轉手帳面獲利約725萬元，物業升值約1.3倍，屋苑8月暫錄13宗買賣，現暫有200個二手盤，入場費由690萬元起。

●鰂魚涌御皇臺低層E室，實用面積約446方呎，兩房間隔，叫價878萬元，最終以840萬元易手，實用呎價18,834元，原業主於2011年3月以415萬元買入，持貨10年帳面獲利425萬元，單位升值超過1倍。

●北角丹拿花園4座中層C室，實用面積約734方呎，套三房間隔，外區原居兩房戶的家長客，見屋苑鄰近子女學校，故由兩房換三房，斥1,338萬元購入，實用呎價約18,229元。

●北角百福花園百佳閣中層B室，實用面積約543方呎，兩房間隔，以860萬元成交，實用呎價約15,838元，原業主於2014年4月購入上址，當時作價573萬元，持貨7年至今轉售，帳面獲利287萬元，期內升值約50%。

●天后維多利中心頂層單位，實用面積1,031方呎，不連天台，三房間隔，享維港煙花海景，以2,150萬元易手，實用呎價20,854元，原業主於1996年7月以655萬元買入，持貨25年帳面獲利1,495萬元，單位升值約2.28倍。

●跑馬地比華利山K座高層1室，實用面積約1,083方呎，套三房連工人套房間隔，獲外區用家垂青，原業主開價約3,600萬元，議價後以3,500.1萬元成交，實用呎價約32,319元，新買家購入上址作換樓自用。

●堅尼地城裕福大廈中層C室，實用面積約450方呎，三房間隔，實用呎租約51元，新租客為內地人，在香港大學就讀，為方便上學，所以一睇即合決定租入上址。

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九龍區

●啟德區二手屋苑8月暫錄約23宗租賃成交，包括啟德1號(II)第3座中高層C室，實用面積約375方呎，一房間隔，及開放式廚房設計，原先放盤叫租17,000元，放盤一個月，獲外區客議價500元，並以16,500元承租，減幅約2.9%，實用呎租約44元。

●樂富居屋富強苑E座低層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，已補價自由市場原先開價660萬元，放盤半個月，速獲買家洽購，減價10萬元或1.5%，以650萬元成交，實用呎價16,209元。

●何文田爵士花園5座高層B室，實用面積約1,056方呎，套三房間隔，另設工人套房間隔，最初開價2,180萬元，放盤兩星期，最終以2,050萬元成交，實用呎價19,413元，新買家為專業人士，原業主則於1997年以2,045萬元買入，持貨至今一直作收租用途，租客搬出交吉放售單位換貨。

●尖沙咀港景峯3座高層B室，三房間隔，望海景，實用面積約791方呎，以約39,000元放租兩個月後，吸引區內客洽詢，雙方議價後減價3,000元，以36,000元租出，實用呎租約45.5元，新租客為家庭客，睇樓3次後決定承租。

●長沙灣泓景臺8座高層D室，實用面積約468方呎，兩房間隔，望山景，日前以875萬元沽出，實用呎價約18,697元，原業主於2010年10月以約379.8萬元購入，持貨約11年帳面獲利約495.2萬元，升值約1.3倍，屋苑本月累錄5宗買賣，現時約有80個單位放售，叫價由840萬元起。

●長沙灣宇晴軒7座中層F室，望內園景，兩房間隔，實用面積約445方呎，早前以890萬元放盤，及後獲區內客接洽，議價後減價42萬元，以約848萬元成交，實用呎價約19,056元，新買家為首置客，睇樓兩次入市上述單位。

●荔枝角美孚新邨8月成交暫19宗買賣，平均實用呎價約14,395元，包括8期百老匯街126號高層B室，實用面積約670方呎，原則「大兩房」間隔，望內街，吸引用家承接，單位原先放盤叫價930萬元，經議價後調減32萬至898萬元成交，減幅約3.4%，實用呎價約13,403元。

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新界區

●青衣翠怡花園9座中低層C室，實用面積約366方呎，兩房間隔，原先開價600萬元，經議價後減價12萬元，新近以588萬元沽出，實用呎價約16,066元，原業主於2018年3月以約500萬元，持貨約3年轉手帳面獲利約88萬元，物業升值近18%。

●屯門居屋富健花園2座低層B室，實用面積約592方呎，三房間隔，新租客為同屋苑短租客，由於原居所需進行裝修工程近3個月，考慮到上述單位鄰近原居所，方便往返視察裝修進度，而且區內可以短租的盤不多，遂便決定以12,500元即睇即租，實用呎租約21.1元。

●天水圍居屋天富苑O座高層7室，實用面積約506方呎，兩房間隔，區外白居二見單位附有裝修，原業主又有提供議價空間，決定於未補價第二市場以400萬元購入，實用呎價約7,905元。

●天水圍嘉湖山莊10座中層G室，實用面積約547方呎，三房間隔，區內客即睇即買，以620萬元購入自住，實用呎價約11,335元。

●元朗富來花園B座高層6室，實用面積約360方呎，兩房間隔，原先開價525萬元，經議價後減價18.2萬元或約3.5%，以506.8萬元沽出，實用呎價約14,078元，原業主於2014年7月以約286萬元購入，持貨約7年帳面獲利約220.8元，物業升值約77%。

●元朗溱柏7座低層C室，兩房間隔，實用面積約460方呎，一房間隔，月前叫價約608萬元放售，吸引首置客洽商承接，雙方議價後終以598萬元承接，實用呎價約13,000元。

●上水御皇庭3座高層A室，實用面積約377方呎，兩房間隔，近日以568萬元沽出，實用呎價約15,066元，新買家為本區上車客，屋苑目前放盤量約46個，入場費由550萬元。

●粉嶺居屋雍盛苑8月暫錄約3宗買賣，屋苑最新錄A座中層24室，實用面積約206方呎，開放式間隔，以313萬元獲承接，實用呎價約15,194元，原業主則於2017年以245萬元購入上址，持貨4年帳面獲利68萬元，單位升值約28%。

●大埔樂賢居中層E室，實用面積約690方呎，套三房間隔，享海景，單位原先開價870萬元，放盤11個月，減價62萬元，減幅7.1%，獲用家以808萬元承接，實用呎價約11,710元。

●沙田欣廷軒3座中層B室，實用面積約417方呎，兩房間隔，放盤僅2天，原叫價808萬元，獲買家以810萬元承接，實用呎價約19,424元，原業主於2013年7月購入，當時作價468萬元，持貨8年帳面獲利342萬元，單位期內升值約73%。

●沙田帝堡城7座高層A室，實用面積約580方呎，兩房間隔，日前以878萬元易手，實用呎價約15,138元，原業主則於1998年以306萬元購入單位，持貨23年帳面獲利約572萬元，單位升值近1.9倍。

●大圍盛世2座南翼高層C室，實用面積約958方呎，套四房及儲物房間隔，以1,980萬元易手，實用呎價約20,668元，原業主則於2012年以1,069萬元購入，持貨9年帳面獲利約911萬元離場，其內升值約85.2%。

●馬鞍山天宇海1B座中層C室，實用面積約745方呎，三房兩廳間隔，望遠景，放盤1個月，當時叫價1,100萬元，加價70萬元，加幅6.4%，以1,170萬元獲買家承接，實用呎價約15,705元。

●馬鞍山迎海．星灣御22座高層C室，實用面積約489方呎，兩房間隔，日前以888萬元易手，實用呎價約18,160元，原業主於2014年以638萬元購入，持貨7年帳面獲利約250萬元，單位期內升值約39.2%。

●將軍澳都會駅8月暫錄12宗買賣，平均實用呎價約18,051元，單位5座中層D室，實用面積約642方呎，套三房間隔，最初叫價1,060萬元，議價後以970萬元，實用呎價15,109元，新買家為外區客，議價後即入市自用。

●將軍澳領峯7座右翼中高層B室，望少海景，三房連多用途房間隔，實用面積約732方呎，以960萬元放盤1星期後，獲新買家接洽，議價後減價9萬元，以約951萬元成交，實用呎價約12,992元，新買家為換樓客，睇樓3次即入市自住。

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