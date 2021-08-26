新盤再度展混戰　啟德THE HENLEY III首推81伙價單

各區新盤混戰，發展商爭相加入開盤行列，啟德新盤公布首張開價，並將隨即開放示範單位吸客，天水圍上車新盤次輪認購錄逾25.6倍超購，港島區新盤亦夥拍按揭轉介公司推大額高成數按揭計劃。

●THE HENLEY III首張價單涉81伙 平均呎價2.82萬元

首批單位包括36伙開放式戶、32伙一房戶、5個兩房戶及8個三房戶。最平入場單位為第3B座9樓E室，面積238方呎，屬開放式間隔，折實價625.38萬元，呎價26,276元。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目首批以「起步價」推出，由於其景觀較第一期佳，所以THE HENLEY III的首批定價克制，以最高折扣計算有68伙折實售價低於1,000萬元。他續指，項目將於周五(27日)開放示範單位予公眾參觀及接受認購登記，料最快本周六(28日)加推，有5%加價空間。

項目周四(26日)首度開放兩個示範單位予傳媒參觀。其中一個為第3A座32樓C室的無改動示範單位，屬一房連衣帽間間隔，實用面積367方呎，連22方呎露台，設有孤形落地玻璃幕牆。另一個無改動示範單位為第2座32樓G室，屬一房連衣帽間間隔，實用面積380方呎，連22方呎露台，設開放式廚房。

●中原：THE HENLEY III可吸引大批長線投資者入市

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，啟德新盤THE HENLEY III周四(26日)公布首張價單，涉及81伙，定價與同系一期相若，有起動作用，是次3期最鄰近港鐵啟德站，出入更方便，料項目最快下月初開售。

啟德新區已有逾10個住宅項目，並先後落成及入伙，加上屯馬線已全線通車，正式踏入收成期，長線投資者亦看好啟德新區未來升值潛力，有意進駐區內，同系一期的買家投資者佔近一半，相信今次THE HENLEY III亦可吸引大批長線投資者入市。

本月上半月一手成交相對淡靜，下半月隨着股市靠穩，加上一手新盤排隊登場，氣氛熱鬧，而且偏布港九新界，相信一手旺勢持續至下月。本月一手成交宗數暫錄逾800宗，計及本周末新界大盤次輪開售，估計全月可達1,300宗一手成交。

●美聯：THE HENLEY III具加價空間

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，啟德新盤THE HENLEY III的首批呎價與4月份推出的同系THE HENLEY I相若，期間樓價已錄得3%至5%升幅，故是次開價極具加價空間，料市場反應熱烈。

他又指，料項目吸引不少投資者捧場，比例估計佔約3成，又預期項目入伙後呎租可達約55元至60元，回報率料約2.5厘。

●Wetland Seasons Bay次輪錄逾8000票 超額逾25倍

次輪認購共推售312伙單位，其中12伙以招標形式發售。價單推售的300個單位涵蓋一房至三房間隔及特色戶，折實售價由472.36萬元至986.97萬元，折實呎價由12,913至18,932元。

●揚海夥美聯經絡推大額高成數按揭計劃

此外，揚海與美聯物業及經絡按揭轉介合作推按揭優惠，經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，是次推兩項優惠計劃，包括為客戶提供高達樓價七成的大額高成數按揭優惠，息率低至最優惠利率P(5.25厘)減2.75厘，更可享現金回贈高達1%。假設購入一個價值3,000萬元的單位，首期由最少1,500萬元，降低至900萬元，節省高達600萬元的首期開支。

他續稱，公司同時為客戶提供「置低息/高成數按揭雙優惠」，按息全期低至銀行同業拆息加1.3厘，上限低至最優惠利率P(5.25厘)減2.75厘，封頂息率為2.5厘，現金回贈高達1.4%，另特享高存息戶口。

●維港滙夥中原推出全新置業優惠

上述保險計劃是針對出租物業的業主，保障包括家居財物意外損失及租客惡意破壞後的修復費用、物業因受保原因不能居住或出租、或租客欠租等的金錢損失等。

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，自反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL破頂後，二手買賣成交步伐略為回軟，用家追價入市意欲下降，二手樓價高位爭持，部分買家轉投一手新盤市場，亦有買家轉買為租，租金連月攀升。

中原城市租金指數CRI見底回升，其中九龍區租金指數最新報107.07點，連升10個月，距離上次高位僅相差0.34%，相信在傳統租賃旺季的暑假，指數有望進一步攀升，向下一個高位進發。九龍區租金有保證，以西南九龍匯璽為例，今年累錄417宗租務成交，8月佔46宗，平均實用呎租亦由年初約50元，上升約6%至約53元。

●一手細戶受追捧 KOKO HILLS藝里坊各售1伙

據一手銷售資訊網資料，會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的茶果嶺KOKO HILLS售出第5座7樓E室，為兩房間隔，實用面積459方呎，以984萬港元售出，呎價約21,438元。

●維港1號以2377萬港元沽出1伙