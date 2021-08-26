美國學者：拜登不會於關稅讓步　製造業續撤離中國

外媒報道，美國智庫學者表示，隨着中國疫情反覆、外交關係緊張，加上東南亞各國生產力恢復，訂單不再轉移至中國，在上述因素壓制下，中國外貿將出現放緩迹象。值得關注的是，拜登或不會於關稅問題讓步，令外資考慮在中國做生意的政治風險，料有愈來愈多的製造業會撤離中國。

智庫布魯金斯學會中國中心研究員David Dollar稱，東南亞等周邊國家生產力慢慢恢復，而疫情期間轉移至中國的訂單逐漸回流，加上人工成本低於中國，部分勞工密集型產品的生產已由中國轉移。

加上最近中國疫情復燃，推出嚴格清零措施，導致舟山港一度部分關閉，許多工廠亦被迫停工。荷蘭國際集團(ING)周三在一份研究報告中直言，中國暫停上海周圍一些海上和空中貨運，導致嚴重堵塞，影響商品進口和貨物及零部件的出口。

David Dollar更判斷，拜登短期不會就關稅問題向中國讓步，料愈來愈多的製造業會離開中國。中國與其他國家的關係亦可能變差，或有新制裁或額外的經濟問題。

彼得森國際經濟研究所高級研究員Gary Hufbauer認為，在今年餘下的時間內，世界經濟的增長率不太可能超過3%，因此由現實來講，中國貿易的增長率也不會超過4%。