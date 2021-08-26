美股個別發展　道指漲45點

周五的Jackson Hole央行年會前，部分市場人士憂慮股市可能出現波動之際，堪薩斯城聯儲銀行行長喬治表示，儘管變種病毒對美國經濟前景和就業增長帶來風險，但考慮到迄今取得的進展，當局應開始減少買債。美股周四早段個別發展，道指升45點，至35,450點；標指跌2點，至4,493點；以科技股為主的納指跌4點，至15,037點。

Federate Hermes首席股市策略師Phil Orlando預期，股市從本周五到10月可能下跌5%至10%，更糟糕的情況下，標指可能下探200天移動平均線，即約4,000點。普徠仕亞太區多資產解決方案主管Thomas Poullaouec亦稱，受刺激措施和經濟增長見頂，以及美國債息上升影響，接近紀錄高位的股市將面臨動盪。

個股方面，外媒引述消息指，美國硬碟機巨頭威騰電子(Western Digital)與日本NAND記憶體大廠鎧俠(Kioxia)就合併作深入談判，併購規模可能超過200億美元，最快9月中達成協議，可能重整晶片市場生態。威騰電子股價早段跌0.8%。

傳微軟聘請了曾是亞馬遜雲端業務高管兼舵手賈西副手的貝爾(Charlie Bell)，擔任公司副總裁，令這兩家科技巨頭的競爭味道更濃。微軟股價早段升0.1%；亞馬遜升0.02%。

雲端軟件商Salesforce上季收入增長23%至63.4億美元，每股盈利1.48美元，雙雙好過預期，並上調全年收入預測，股價早段升4.4%。

服裝零售商Abercrombie & Fitch(A&F)上季每股盈利1.7美元，勝預期，惟收入8.64億美元低於市場預期，網上銷售亦跌3%，拖累股價早段挫11%。