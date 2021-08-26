【產經評論】華撐民企穩人心　與美競合展機遇

內地自去年11月叫停螞蟻集團上市，到今年7月滴滴事件，數月內激起科企反壟斷浪潮，由於每每涉及民營企業，不禁令人想到內地走回頭路。其實，所謂「國進民退」，是指如今中美爭霸下，要梳理國家戰略資源抗美，難免須加強政府所擔當的角色，這是合情合理的事，即使是美國政府，也在加強半導體產業升級賽中的主導角色。畢竟兩強經濟戰不亞於實戰，處理失策隨時會步日本「迷失逾30年」的後塵！

中國經濟自改革開放以來，民企一直擔當重要且積極的角色。早期主要在製造業，大大小小的民營工廠蓬勃發展，推動了城市化，打造了「世界工廠」。到近20年，流動通訊一日千里，轉身快的民企主導了新經濟產業，規模媲美外國，成為內地創新科技的動力。

事實上，民企的靈活性和創造性是國企難以取代，只是如今內地要整治反壟斷和不正當競爭等問題，民企既是新經濟產業的中流砥柱，自然就受到較大影響，故造成內地要打壓民企的錯覺。

從另一角度看，內地近期提倡「共同富裕」，所說的亦並非要均分財產，而是在全球量寬激化社會貧富懸殊下，反壟斷等問題若不及早加以治理，長遠將演變成需求放緩、通縮，甚至社會不穩等隱患。可見，內地今次整改風潮絕非搬石砸腳，若能正確理解「共同富裕」的原意，就會明白內地對民企是有保有壓，而非絕對打壓。過去以無序發展換來的經濟高增長要予以糾正，隨之而來的將會是更可靠和更持久的增長軌道，實現共同富裕。

其實，反壟斷與反不正當競爭早是西方政府的常態化工作，並非中國獨創，只是這些年民營科企無序擴張，導致過度膨脹，整治是早晚會來，也必會惹起較大反彈。如是者，近日內地官方已主動澄清民企和民營企業家是「自己人」，既要厚愛也要嚴管，始能做好特色市場經濟，大前提是對外開放方向未變，且水平將不斷提高。若這份承諾兌現，長遠而言人民幣資產的國際地位有望得到較大的提升。

疫下全球經濟重創，順利過渡疫後經濟正常化成為各地一大挑戰。外界對內地今次整改風潮多少抱正面期望，冀能提升經濟質量，擔當世界復甦引擎。縱使中美競爭是拜登政府放不下的口號，但亦不會抗拒有利化解美國內部問題的合作空間。近期美國重新審批中國留學生赴美申請，華爾街大員赴京協商，投資者宜密切關注中美關係的微妙變化，自可捕捉中美競合的投資機遇。