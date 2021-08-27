東方日報B1：內地挺民企「是自己人」　港股照冧278

內地連環監管措施重挫大型中資科企及提倡實現「共同富裕」，為免讓外資卻步，當局周四派出中央財經委員會辦公室副主任韓文秀再度嘗試派定心丸，直言「民營企業和民營企業家是自己人」、不搞「殺富濟貧」，又謂應讓平台經濟於參與國際合作和競爭中發揮積極作用。不過，市場顯然選擇觀望，恒生指數周四(26日)最多挫438點，一眾科技股亦未能扭轉跌勢。

曾於歐資投行瑞銀集團擔任首席經濟學家的牛津大學中國研究中心研究員馬格納斯直言︰「資本在中國已被政治化」，市場一般認為增長型的中資股，捲入政治及監管風波後就走樣，許多包括科企在內的中資股估值已被永久腰斬，不會復原，不該拿來作長線投資或放進養老基金。

面對這樣的言論不絕於耳，韓文秀先不含糊地強調，增強反壟斷和反不正當競爭乃中國政府的重要常態化工作，內地堅持規範和發展兩手並重，「兩手都要硬」，對過去發展中的一些盲目傾向和有害因素加以嚴格整治，目的是保護數據安全和個人私隱，維護國家安全及公眾利益。

不過，他指出，互聯網平台是先進生產力的重要組成部分，整治他們的政策是針對違法違規行為，一視同仁，不是針對民營和外資企業，而對大型科企的監管，防止壟斷和資本無序擴張，也是「世界性難題」。

不過，港股周四(26日)繼續回吐本周早前的反彈浪，臨近尾市恒指曾低見25,255點，收市報25,415點，跌278點或1.08%；國企指數則收報8,937點，跌138點或1.53%。科技指數再度跑輸，全日挫121點或1.89%，收報6,337點。

為保護未成年人，騰訊讓旗下女性向戀愛手遊《光與夜之戀》下月25日起禁止未滿18歲的用戶登陸，成內地首款「18禁」手遊。不過，該股周四跌0.59%。港股總成交額縮至近1,388億元，主板沽空比率按日升約4個百分點至17.43%，創去年5月之後新高，反映資金加碼押注股市續跌。

展望後市，正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，港股經過一輪反彈後，恒指於26,000點關口有阻力，新經濟股短期有回吐壓力，以內地監管政策仍未明朗，大市難有動力。