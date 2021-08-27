受缺芯困擾　今年新iPhone價格恐飆升！

蘋果公司(Apple Inc.)最新的智能手機iPhone 13系列盛傳最快9月17日登場，雖然售價尚未正式公布，但市場消息指iPhone 13的價格恐相當驚人，最高階的iPhone 13 Pro Max可能高達2,300美元(約17,940港元)。

外媒引述消息稱，在晶片供不應求的情況下，Apple的供應商、全球最大晶片代工廠台積電將提高晶片生產成本，意味到蘋果公司將支付更高價格來取得旗下A系列晶片，導致新iPhone價格亦水漲船高。

據報道，明年第一季起，台積電的成熟製程晶片加價20%，先進製程晶片加價10%，至於台積電將對蘋果公司的晶片加價3%至5%，加幅相對較小。

另據消息稱，iPhone 13 Pro Max售價將高達2,300美元，勢將成為史上最貴iPhone；至於基本款iPhone 13價格將為799美元(約6,232港元)起。

高階的iPhone 13 Pro兩款機型傳將會有黑、白、日落金、玫瑰金、紅色、紫色、湖水綠及玫瑰粉色，共有8款配色可選；而基本款的iPhone 13兩款機型則傳有粉紅、粉藍、橙色、薄荷綠等繽紛色系可選。

4款螢幕尺寸和iPhone 12相同，iPhone 13 mini為5.4吋螢幕；iPhone 13及iPhone 13 Pro均配備6.1吋螢幕，iPhone 13 Pro Max則是6.7吋。iPhone 13系列新機將配備A15晶片。