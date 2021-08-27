美股道指收挫192點　聯儲官員撐「收水」

數據反映美國經濟持續向好，聯儲局「收水」的呼聲愈來愈高，拖累美股周四(26日)受壓。道指收報35,213點，跌192點或0.54%；標指收報4,470點，跌26點或0.58%；納指收報14,945點，跌96點或0.64%。

美國第2季國內生產總值(GDP)按季以年率計增長6.6%，高於初步預期的6.5%，但低於市場預期的6.7%。堪薩斯城聯儲銀行行長喬治表示，儘管變種病毒對美國經濟前景和就業增長帶來風險，但考慮到迄今取得的進展，當局應開始減少買債。

美國達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭則預計，明年美國將會加息，並傾向為期8個月來逐步縮減QE的計劃。他強調，現時美國經濟並未出現需求短缺的問題，因此透過寬鬆措施來刺激需求已經不再合適。

Federate Hermes首席股市策略師Phil Orlando預期，股市從本周五到10月可能下跌5%至10%，更糟糕的情況下，標指可能下探200天移動平均線，即約4,000點。普徠仕亞太區多資產解決方案主管Thomas Poullaouec亦稱，受刺激措施和經濟增長見頂，以及美國債息上升影響，接近紀錄高位的股市將面臨動盪。

個股方面，外媒引述消息指，美國硬碟機巨頭威騰電子(Western Digital)與日本NAND記憶體大廠鎧俠(Kioxia)就合併作深入談判，併購規模可能超過200億美元，最快9月中達成協議，可能重整晶片市場生態。威騰電子股價全日跌4.47%。

雲服務Snowflake上季產品收入大幅增長103%至2.546億美元，超市場預期的2.4億美元，其股價於周四急升7.66%，收報305.26美元。該公司自去年上市以來一直備受市場關注，皆因其乃是股神巴菲特54年來首度「破戒」投資的新股。

雲端軟件商Salesforce上季收入增長23%至63.4億美元，每股盈利1.48美元，雙雙好過預期，並上調全年收入預測，股價全日升2.5%。

另外，服裝零售商Abercrombie & Fitch(A&F)上季每股盈利1.7美元，勝預期，惟收入8.64億美元低於市場預期，網上銷售亦跌3%，拖累股價全日跌10.42%。