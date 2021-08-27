致富：內地監管調控持續　基金投資者如何自處？

上周我們已探討過中國政府從去年底開始對個別行業收緊監管，原因都與國策和外交政策息息相關。雖然股市在近期顯著反彈，但監管措施未完結，恒生指數的現水平，與兩個月前的29,000點以上仍然相去甚遠。基金投資者究竟要怎樣在這樣動盪的市場中尋找機遇呢？

致富財富管理部總經理張德明首先指出，今年內地多輪的管制都針對科技企業，並且都是規模巨大、有機會捲入壟斷問題的科企，又或是持有大數據等敏感資料的公司。現階段為免這些公司股價波動造成風險，投資者應該避開大型科技企業，轉投傳統金融行業之中。

至於會否有新行業受到當局的管制，張氏坦言因為涉及國策問題，較難捉摸，可是政策的大方向亦同時保障了另一些行業的發展，例如去年下半年國家提出的「內循環、雙循環」經濟主題，對糧食生產、消費等行業的支持相信會平穩地延續。

故在實際的操作上，張氏建議基金的投資者可投放於金融、基建、消費類的基金。在基金的選擇上，投資者可考慮選擇環球金融基金，這類基金在經濟復甦及預期通脹的環境下，表現較為平穩，其中有些年初至今錄得約有20%升幅；而消費類投資則可選擇中國的消費動力基金。

如仍然擔心中國監管措施的風險，投資者可考慮股債混合ESG(環境、社會和管治)類別基金。他指出，這類基金有些會兼備派息功能，息率回報可能稍遜，或只得4至6厘，可是一般能夠發展ESG路向的公司都具備一定實力，以符合ESG的法規和發行標準，該類產品投資風險較低。

如以月供形式投資於基金，可視目前的市況為趁低吸納，以平均成本法化解風險。至於非月供基金投資者，張德明亦建議可以將資金分4注入市以減低市況波動對投資產生的風險。