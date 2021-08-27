道指跌192點　油價挫逾1%

●美匯指數升至93.06；港匯見7.7874；離岸人民幣(CNH)報6.4826；美元兌日圓處110.06；歐元企1.1756，英鎊見1.3701。金價漲至1,793美元。布油報70.54美元，紐油報67.86美元。比特幣跌至4.71萬美元水平。道指期貨變動不大。

●堪薩斯城聯儲銀行行長喬治表示，儘管變種病毒對美國經濟前景和就業增長帶來風險，考慮到迄今取得的進展，當局應開始減少買債。

●美國達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭則預計，明年美國將會加息，並傾向為期8個月內逐步縮減量化寬鬆(QE)的計劃。

●美國學者：拜登不會於關稅讓步，製造業續撤離中國。

●美國第二季國內生產總值(GDP)按季以年率計增長6.6%，高於初步預期的6.5%，但低於市場預期的6.7%。

●美國上周首次申領失業救濟人數增加4,000人，至35.3萬人，略多過市場預期的35萬人，前周止持續申領人數則減少3,000人，至286.2萬人，但高於市場預期的279萬人。

●港股ADR指數收報25,330點，跌85點或0.34%。

●即月恒生指數夜期收報25,403點，跌14點，低水13點， 成交12,979張。

●紐約10月期油收報每桶67.42美元，跌94美仙或1.37%；布蘭特10月期油收報每桶71.07美元，跌1.18美元或1.63%。

●紐約12月期金收報每安士1,795.2美元，升4.2美元或0.2%，仍受限1,800美元關。

●英國富時100指數收報7,124點，跌25點或0.35%；法國CAC指數收報6,666點，跌10點或0.16%；德國DAX指數收報15,793點，跌67點或0.42%。

●歐洲央行公布的貨幣政策會議紀要中表示，歐元區經濟正在復甦，但供應受限的問題愈趨增加，加上新冠肺炎變種病毒令疫情持續，導致整體前景變得黯淡。

●香港7月出口貨值按年升近27%，進口增26%。