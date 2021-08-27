THE HENLEY III貼鄰啟德港鐵站　前臨啟德體育園無敵海景

由恒基兆業地產發展的啟德全新住宅項目「THE HENLEY」，自THE HENLEY I早前矚目登場，市場反應極為熱烈，並錄得理想的銷售成績。反映市場需求殷切，另一期THE HENLEY III亦將會於短期內推出，第三期部分單位景觀較THE HENLEY I更為優勝，預計發售時將更受市場追捧。

THE HENLEY III最大賣點之一是獨有三房一套連衣帽間間隔戶型，單位為第3A座A單位，因位處大單邊，座北向南，可飽覽啟德體育園的開揚景致，加上層與層之間的樓底高度達約3.1米，較同區大部分住宅項目的樓底相對更高，該單位實用面積776方呎，採三房一套連衣帽間設計，間隔四正，更顯獨特尊貴。

而單位外連嵌入式露台，特大主人房則以弧型落地玻璃幕牆設計，令外面遼闊的開揚景致可透過超廣角闊銀幕帶入室內。值得一提的是，主人睡房使用意大利高級品牌步入式多功能空氣淨化衣帽間LEMA FASHION BOX及Barausse室內防塵隔音門，並配以知名歐洲品牌，可謂不惜功本。至於主人浴室連接工作平台，有效加強室內空氣更加流通。

THE HENLEY III共提供404伙，單位實用面積介乎229至778方呎，間隔相當多元化，包括開放式、一房、兩房半及三房連套房戶型，滿足各類家庭的需要。價單1號共推出81伙單位，折實價錢約625萬元起，折實呎價約2.5萬元起。

另外，發展商更為項目提供長達36個月的保修期，將提供全面的售後服務及品質保證，讓買家住得加倍安心。

啟德發展區另一巨大優勢是四通八達的交通網絡。鐵路方面，THE HENLEY III貼鄰啟德「車站廣場」，快速連接港鐵啟德站，迅達港九新界各區，其中受惠於屯馬綫已經全線通車，2022年「沙中線」通車後，由啟德站去金鐘站僅大約12分鐘車程。行車道路配套方面，由中九龍幹線及東南九龍T2主幹路組成的「6號幹線」，直接貫通西九龍及將軍澳，屆時由啟德往返西九龍只要大約6分鐘，大量節省交通時間。

除了項目本身極為優質之外，附近配套亦相當齊備。隨着政府大力推動「起動九龍東」，以加快九龍東轉型成為香港第2個核心商業區，而「啟德發展計劃」乃香港十大基建之一，集住宅、商業、休閒、旅遊及基建用途等多項設施，是罕有的全新市中心大型綜合社區規劃，毗鄰郵輪碼頭；加上區內有逾170公頃綠化公共空間，為住戶提供一個大型既休閒又舒適的生活環境，足證未來物業投資升值潛力無限。