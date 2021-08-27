中國經濟：7月規模以上工企利潤按年增長16.4%

中國國家統計局公布，7月份規模以上工業企業利潤7,036.7億元人民幣(下同)，按年增長16.4%。

今年首7個月全國規模以上工業企業實現利潤總額49,239億元，按年增長57.3%，連同去年同期增長44.6%，兩年平均增長20.2%。

首7個月在41個工業大類行業中，36個行業利潤總額按年增長，2個行業扭虧為盈，1個行業持平，2個行業下降。新增利潤最多的行業主要為石油和天然氣開採業，利潤總額增長2.67倍；有色金屬冶煉和壓延加工業增長2倍；黑色金屬冶煉和壓延加工業增長1.82倍；化學原料和化學製品製造業增長1.62倍；煤炭開採和洗選業增長1.28倍；計算機、通信和其他電子設備製造業增長43.2%；電氣機械和器材製造業增長30.2%；通用設備製造業增長25.7%；非金屬礦物製品業增長21%；汽車製造業增長19.7%；專用設備製造業增長17.7%；紡織業增長4.2%；農副食品加工業增長0.7%；電力、熱力生產和供應業下降2.8%；石油、煤炭及其他燃料加工業由同期虧轉盈。

國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，7月份規模以上工業企業利潤保持平穩增長態勢，但工業企業效益改善的不平衡性和不確定性仍然存在。一是外圍疫情持續演變，7月下旬以來國內部分地區出現疫情和汛情，工業企業效益繼續穩定恢復面臨考驗。二是大宗商品價格整體高位運行，企業成本上升壓力逐步顯現，尤其是中下游小微企業盈利空間不斷受到擠壓。下階段要深入貫徹落實中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，深化供給側結構性改革，做好大宗商品保供穩價工作，助力企業紓困解難，強化科技創新，提高產業鏈供應鏈韌性，不斷推動工業經濟高質量發展。