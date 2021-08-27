差估署：7月私宅售價指數按月升0.4%　連升7個月

差餉物業估價署公布的臨時數據顯示，今年7月份私人住宅售價指數報396.3點，按月升約0.45%，連升7個月，較2019年5月的高峰396.9點，只低0.6點或約0.15%。今年首7個月售價指數已累升約4.32%，相比去年同期升幅約1.64%，高出約2.69個百分點。

該月的租金指數則報179.4點，按月微升約0.5%，已連升5個月。至於截至今年7月租金指數累升約1.59%，比較去年同期指數下跌約4.8%，今年租金走勢明顯改善。

此外，據該署臨時數據，7月份各區實用面積431方呎以下細單位的平均每方呎售價，港島及九龍上升，新界則下跌。

其中九龍區平均每方呎售價約15,989港元，按月升約2.28%。今年首7個月已累漲約5.63%，以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約689萬元。

而港島區平均每方呎售價約18,000元，按月漲約0.84%，今年截至7月則上升約6.36%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約775萬元。

另外，新界區細戶售價按月向下。上月該區細單位平均每方呎售價約14,279元，按月跌約1.42%，而今年首7個月累升約4.59%。以實用面積約430方呎單位計算，區內細單位平均售價約615萬元。