【高盛推介】騰訊繼續反彈　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(26日)跟隨大市回落，收市跌約0.6%。周五(27日)早間輕微低開後反彈並曾重上480港元水平，最高見483.6元。

騰訊旗下騰訊雲宣布，與珠海格力電器正式達成深化合作協議。此外，早前有報道指騰訊旗下騰訊互動娛樂事業群宣布成立企鵝電競產品中心後，有另一報道引述騰訊方面回應，指企鵝電競一直處於穩定營運中，關於重啟及復活的相關傳言並不屬實。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於本周二(24日)及本周三(25日)共錄得約2,000萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。周四流入牛證的資金較集中在420元以上收回價的貼牛。

淡倉方面，可見熊證於周四繼續獲資金流入，有約150萬元，並較集中在500元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，則見周四北水繼續買入騰訊，錄得約3,000萬元資金淨買入。

騰訊購證21857，行使價595.5元，2021年12月28日到期，實際槓桿8.6倍，高槓桿。

騰訊購證22789，行使價566.88元，2022年1月7日到期，實際槓桿7.8倍，貼價。

騰訊牛證60848，收回價460元，行使價457.2元，換股比率500，槓桿比率20.3倍，市場上首三高槓桿貼牛之一，適合即市部署。

騰訊牛證60817，收回價440元，行使價437.2元，換股比率500，槓桿比率10.9倍，新上市遠牛，適合持貨過夜。

騰訊沽證23777，行使價368元，2022年1月24日到期，實際槓桿6.5倍，高槓桿。

騰訊沽證24338，行使價400.2元，2022年1月25日到期，實際槓桿6.0倍，貼價。

騰訊熊證51441，收回價520元，行使價523元，換股比率500，槓桿比率10.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

騰訊熊證55288，收回價530元，行使價533元，換股比率500，槓桿比率8.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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