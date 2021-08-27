【瑞通推介】恒指倒升　資金博反彈

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局官員指應盡快縮減買債，道指周四(26日)收報35,213點，跌192點或0.5%。恒指周四曾下挫逾400點，收報25,415點，跌278點或1.1%；周五(27日)早段繼續偏軟，回試25,300點，其後倒升，曾重返25,600點之上。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾1億港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.3億元，反映投資者看好港股反彈。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價24,000至24,099點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。

騰訊周四好淡角力，高位一度升破480元，全日收跌0.6%於471.8元，終止4個交易日升勢。周四內媒報道騰訊重新成立企鵝電競產品中心，其後騰訊回應指企鵝電競一直處於穩定營運中，並非新成立的團隊；周五早段該股一度跌穿468元，其後倒升，曾升穿480元水平。周四有逾260萬元淨流出騰訊輪證好倉，淡倉亦有逾60萬元淨流出。

快手績後顯著受壓，周四曾重挫12.5%至67.8元，收市維持9.2%的跌幅，險守70元但穿10天線。券商普遍指快手次季業績超預期，但紛紛大幅下調股份目標價。快手周五早段一度反彈4%，逼近74元，其後升幅稍收窄。周四分別有逾680萬元和近160萬元淨流入其好倉和淡倉。

瑞聲科技業績後被券商下調目標價，周四在大成交下曾急瀉14.2%，險守40元關，全日收挫一成於42.15元，連失10天、20天和250天線。周五早段繼續偏軟，徘徊在42元以下，跌幅逾1%。超過1,600萬元在周四淨流入其好倉，淡倉亦有逾60萬元淨流入。

有傳中國有關部門對銀行理財產品的估值方法提出了更具體的要求，並將處置某些非標信貸和股權資產的截止日期提前，分析認為將會加大內銀資本充足率壓力。將於下月正式染藍的招商銀行，周四迎來較深調整，全日收挫4.3%於65.35元，失10天線。周五早段見回穩，上試66元。周四分別有逾350萬元和約10萬元淨流入其好倉和淡倉。

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