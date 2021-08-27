【高盛推介】中遠海控周一放榜　資金積極部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：近日中遠海控股價高位整固，上周五(20日)見12.42港元低位後反彈做好，及後於14元水平徘徊。

中遠海控將於下周一(30日)公布中期業績，有券商指其初步業績已披露上半年純利達370億元人民幣，相信高峰期仍然未到。另一券商則上調其今年至2023年盈利預測13至23%，並料即將恢復派息，成為股價催化劑。該行給予該股「買入」評級，目標價28港元。

觀察個股輪證資金流向，近期資金部署好倉，過去5個交易日共錄得約780萬元資金流入。當中認購證佔約520萬元，而周四流入牛證的資金則有約140萬元，並集中在12元收回區域的產品。

淡倉方面，則見認沽證於周四獲小量資金轉向流入，而周四部署熊證的資金主要沽出。

由於近期資金部署好倉，使部分產品已累積高街貨，因此投資者在選擇產品時需小心選擇，宜多留意產品條款及其街貨量以控風險。

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