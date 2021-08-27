中國網民規模逾十億　人均每周上網26.9小時

中國互聯網絡信息中心(CNNIC)發布第48次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》，截至6月份，中國網民規模達10.11億，較2020年12月增長2,175萬，互聯網普及率達71.6%。

期內，中國網絡視頻(含短視頻)用戶規模達9.44億，較2020年12月增長1,707萬，佔網民整體的93.4%；其中，短視頻用戶規模達8.88億，較2020年12月增長1,440萬，佔網民整體的87.8%。

此外，中國網民的人均每周上網時長為26.9個小時，較2020年12月提升0.7個小時。2021年，網上外賣、在線醫療和在線辦公的用戶規模增長最為顯著，增長率均在10%以上。

搜索引擎、網絡新聞的用戶規模較2020年12月分別增長3.3%、2.3%；商務交易類應用中，在線旅行預訂、網絡購物的用戶規模較2020年12月分別增長7%及3.8%；網絡娛樂類應用中，網絡直播、網絡音樂的用戶規模較2020年12月均增長3%以上。

中國網絡直播用戶規模達6.38億，按年增長7,539萬，佔網民整體的63.1%。其中，電商直播用戶規模為3.84億，增長7,524萬，佔網民整體的38%；遊戲直播的用戶規模為2.64億，減少452萬，佔網民整體的26.2%；真人秀直播的用戶規模為1.77億，減少875萬，佔網民整體的17.6%；演唱會直播的用戶規模為1.3億，增長896萬，佔網民整體的12.8%；體育直播的用戶規模為2.46億，增長5,305萬，佔網民整體的24.4%。

至於50歲及以上網民佔比為28%，較2020年6月增長5.2個百分點。2020年以來，相關部門大力推動互聯網應用適老化水平及特殊群體的無障礙普及。國務院辦公廳印發《關於切實解決老年人運用智能技術困難的實施方案》、工業和信息化部印發《互聯網應用適老化及無障礙改造專項行動方案》，提出優先推動115家網站、43個APP進行適老化改造，着力解決老年人、殘疾人在智能技術面前遇到的困難。

上半年，信息產業技術多個領域取得積極進展。6G通訊技術領域，中國已成為6G專利申請的主要來源國。當前6G通訊技術領域全球專利申請量超過3.8萬項，其中中國專利申請佔比35%(1.3萬餘項，約合1.58萬件)，位居全球首位。