黃大仙鳴鳳街舊樓以底價8.05億元成交

黃大仙鳴鳳街26至48號舊樓物業終以底價成交。

宏安地產行政總裁鄧灝康表示，項目鄰近黃大仙港鐵站，政府近年大力推動的九龍東第二個商業核心已漸成熟，加上港鐵屯馬綫全線開通，集團相信九龍東基建及生活配套更趨完善，看好周邊一帶發展。

集團過往打造「the met.」精品住宅品牌，項目規劃上將沿用該品牌理念，預料提供約230個住宅單位，基座附有商舖，總投資額約13億元，預計2025年落成，並計劃明年第4季推出市場。

該物業地盤面積約9,630方呎，坐落於鳴鳳街北面，雙鳳街及飛鳳街之間，現狀為多幢於1962至1965年落成的商住舊樓，現劃為「住宅(甲類)1」地帶。

該行估值及專業顧問服務董事總經理陳超國稱，是次拍賣地段將合併多幢舊樓進行重建，可提供逾7萬方呎重建樓面，成為市區罕有的大型重建項目。

他續稱，受疫情影響，今年舊樓申請強拍宗數將少於去年，預計明年數字將與今年相若，全年約為10至15宗。除香港發展商外，預料內地房企參與強拍情況亦會持續增加，以獲取市區土地資源。