平保：根據華夏幸福債務情況決定是否進一步撥備

集團總經理兼聯席首席執行官謝永林認為，集團上半年經營穩健，不但啟動回購，中期股息亦升10%。他指，集團綜合金融企業的模式將有助增加客戶黏度及新客增長，加上近年應對壽險行業進行的各項提早改革，儘管預計未來金融行業競爭激烈，對集團未來發展仍有信心。

近期投資市場震盪，集團首席投資執行官陳德賢稱，今年是去年疫情後的復甦之年，但全球經濟復甦進度不一，預計下半年金融市場仍然波動，特別需留意疫情反覆、通脹或高於預期，以及全球資產偏高或引致泡沫危機等風險。

他表示，平保作為長期投資者，短期市場波動不會改變集團長期投資策略，包括收窄資產及負債周期、調整投資組合結構以及創造收益。未來有意在債券投資以外增加其他投資種類，例如新經濟板塊下的新能源、環保節能、碳中和及醫療健康等領域。另會增加有收租性質的資產，包括寫字樓及長期公寓等。