二手樓價指數兩周累跌0.95%

中原城市領先指數最新報189.52點，按周跌0.46%，連跌兩周共0.95%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報192.77點，為歷史第三高，按周升0.14%。CCL(中小型單位)報190.28點，按周跌0.01%，連跌2周共0.49%。CCL(大型單位)報185.47點，按周跌2.81%，單周跌幅為45周最大，連跌2周共3.39%，拖累CCL破頂後升勢受阻。

CCL三大整體指數前周齊破頂後，隨即連跌兩周，但同樣繼續於高位爭持。CCL及CCL(中小型單位)同樣於190點窄幅爭持、CCL(大型單位)於185點至190點之間反覆。近4周計，CCL累升0.39%、CCL(中小型單位)累升0.53%、CCL_Mass累升0.63%及CCL(大型單位)累跌0.38%，升跌幅輕微，相信樓價並非轉勢向下。樓價破頂後，用家追價意願下降，二手成交量減少，預計短期樓價將於歷史高位爭持。

分區方面，新界西CCL_Mass報178.56點，按周升2.27%，創歷史新高。近4周計，新界西CCL_Mass錄得3次創新高，累升1.02%，走勢持續向上。新界東CCL_Mass同樣表現理想，報204.91點，按周升0.33%，近4周錄得3升1跌，走勢同樣反覆向上。新界兩區指數齊升，近4周出現2次，顯示用家市主導下，支持新界樓價向上。

港島CCL_Mass報196.13點，按周跌0.47%，連跌2周共0.94%。九龍CCL_Mass報186.00點，按周跌0.98%，前周創歷史新高後，連跌2周共1.54%。港九市區樓價同樣連升3周後，近2周走勢回軟，拖累CCL破頂後升勢受阻，繼續於歷史高位爭持。現時港島CCL_Mass距離自身歷史高位相差1.56%，等待突破。