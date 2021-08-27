嘉里物流︰全球運費將持續高企至明年次季

他指出，空運運費在過去數月有升有跌，但趨勢整體向上，船運公司運費則是持續上升，下半年很難預計運費走勢，料2022年第二季運費才有望下調。

集團上半年收入和純利分別按年升逾68%及215%，業務增長部分受惠於運費高企。同時，目前即使其他公司願意出錢，都未必找到貨櫃將貨物輸出，故付貨人或收貨人需要物流公司提供解決方案。管理層估計，下半年增長動力主要是於內地出口至美洲、歐洲及大洋洲的業務。管理層形容，內地仍有大量貨物積存等待運出，「可能到年底都未必清得完」

對於順豐控股收購嘉里物流，管理層指出，合併完成後，嘉里物流會成為順豐的國際部，與順豐整合的地區集中在大中華區以外，但詳情要待交易成功才能深入討論，亦未有討論將其倉儲資產資產加入順豐的物流資產投資信託基金中，而特別股息最快在10月5日派發。