油價漲逾1%　道期升百點

美匯指數報92.94；港匯見7.789；離岸人民幣(CNH)報6.4807；美元兌日圓報110；歐元企1.177，英鎊處1.3707。金價受制於1,800美元。油價漲逾1%，布油升穿71美元，紐油升穿68美元。比特幣企4.7萬美元水平。道指期貨升逾百點。

●市後關注點

-20:30 美國7月個人開支（按月）

-20:30 美國7月個人收入（按月）

-22:00 美國8月密歇根大學消費者信心指數

-22:00 聯儲局主席鮑威爾於Jackson Hole央行年會發表演講

●港股早段曾漲225點，升破25,600點後逐步回吐，恒生指數午後曾跌過111點，全日收跌7點或0.03%，報25,407點。國企指數則升20點或0.23%，報8,957點；科技指數跌14點或0.23%，至6,322點。主板成交約1,289億港元。科網股阿里巴巴挫3.8%拖低大市，騰訊亦跌逾1%。

-快手與NBA洽戰略合作，涉及內容版權和商業化。

-大和降藍月亮目標價至6.1元。

●歐股早市個別發展，英國次級貸款機構Amigo在第一季度利潤大幅上升，股價飆4.4%。

●中國經濟：

-網信辦：加強飯圈亂象治理，取消明星藝人榜單。

-網民規模逾十億，人均每周上網26.9小時。

-首7月國企利潤總額飆92%。

-財政部：加快下半年預算支出和地方債券發行進度。

-人行：虛擬貨幣不是法定貨幣，大眾要保護好「錢袋子」。

-傳中國擬推新規，禁擁有大量敏感用戶數據企業海外上市。

-實現7nm晶片試產。

●「巴菲特指標」預警！美股嚴重高估，恐將冧市...

●橋水：聯儲局「收水」幅度或較市場預期大。

●拜登顧問考慮推薦鮑威爾連任聯儲局主席。

●全球缺「芯」！英國7月汽車產量創65年新低。

●高通夥中興通訊實現5G毫米波測試。

●古巴政府承認及監管虛擬貨幣支付，強調不得涉違法活動。

●日股收跌101點，本周升2.3%。

●澳洲7月份零售銷售跌2.7%。

●差估署：7月私宅售價指數按月升0.4%，連升7個月。

●二手樓價指數兩周累跌0.95%。

●傳茶百道擬在港IPO，估值39億元。