工商銀行半年多賺近一成 淨利潤1634億元人民幣
2021年08月27日 17:17
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（中新社圖片）
工商銀行(01398)公布，2021年1至6月歸屬於母公司股東的淨利潤1,634.73億元人民幣(下同)，按年增加9.86%。期內淨經營收入4,264億元，按年增近6%，利息淨收入亦增5.12%，至3,362億元。
撥備覆蓋率一般反映銀行應對壞帳大幅上升時的穩健程度，比例愈高，穩健度也相對愈高。工行的撥備覆蓋率較去年底高出11.29個百分點，6月底為191.97%。
工行6月底時來自房地產業的不良貸款餘額比起去年12月底跳升96.52%至319.11億元，「貢獻」了不良貸款餘額淨增長的86.68%，房地產業不良貸款率半年間跳升1.97個百分點，達到4.29%，取代製造業成為第三高，僅次於住宿和餐飲(12.21%）及批發和零售(10.42%)。上半年房地產業貸額餘額升6.15%，幅度高過招商銀行(03968)。
招行6月底時來自房地產業的不良貸款餘額比起去年12月底跳升37.15%至64.61億元，其不良貸款率半年間升0.34個百分點，達到1.69%。上半年房地產業貸額餘額升9.82%。