工商銀行半年多賺近一成　淨利潤1634億元人民幣

撥備覆蓋率一般反映銀行應對壞帳大幅上升時的穩健程度，比例愈高，穩健度也相對愈高。工行的撥備覆蓋率較去年底高出11.29個百分點，6月底為191.97%。

招行6月底時來自房地產業的不良貸款餘額比起去年12月底跳升37.15%至64.61億元，其不良貸款率半年間升0.34個百分點，達到1.69%。上半年房地產業貸額餘額升9.82%。