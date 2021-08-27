王曉初因年齡卸任聯通董事長　做勻3大電訊商阿頭

記得當日絲絲仲問佢︰「搞完咁大個project，點慶祝生日呀」，佢話︰「大把嘢做呀」，可能係講緊佢生日前兩日，混改嗰筆錢已經注咗落762度！

王總主理期間，聯通服務收入增長多數都係靠工業互聯網業務，上半年有關收入按年增長23.62%至280.3億人民幣，佔服務收入比重進一步提高至近18.85%，佢哋望日後升至25%。

王總其他「創舉」，必要數夥拍中電信合力起5G網絡，佢話5G係一個「捂(5)住錢包的機(G)遇」，臨別前就係762上市21年來首次派中期息！

好嘞，佢繼任人係邊個呢？聯通最新通告話，接獲最終母公司中國聯合網絡通信集團通知，劉烈宏接替王總咗董事長，換言之762之後應該佢做董事長啦！

其實劉總係工信部副部長，官方簡歷話佢生於1968年10月，成都人，係「研究員級高級工程師」，享受「國務院政府特殊津貼」。