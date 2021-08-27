王曉初因年齡卸任聯通董事長 做勻3大電訊商阿頭
2021年08月27日 18:52
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其實王曉初做齊內地3大電訊商嘅董事長。
中國聯通(00762)周五(27日)公布，王曉初即日起因為年齡原因，已辭任公司執行董事﹑董事長兼首席執行官職務，其已確認與董事會並無任何意見分歧，沒有任何其他事宜需提呈股東注意。
王總禮拜二(24日)滿63歲，按照央企慣例「一把手」到咗依個年紀的確係要退休，同中國移動(00941)前董事長尚冰、中國石油化工(00386)前董事長傅成玉一樣。絲絲都估佢未必再有機會以聯通舵手身份南下同香港傳媒見面，但對比人哋尚總辭任941董事長距離夠秤都叫隔咗3個月左右，真係估唔到王總咁快，過咗只係3日就要同大家Say Goodbye！
王總之前做過中移同中國電信(00728)董事長同CEO，一個人做齊哂某個行業央企嘅舵手真係極極極罕見，佢做中移老細嗰陣40歲咋。
2015年8月佢生日正日「含淚」離開中電信過檔聯通之後，市場對佢最大嘅期望應該就係改革公司，2017年8月17日就公布咗係佢職業生涯嘅「代表作」——母公司中國聯通A層面嘅混改，引入京東集團(09618)、騰訊控股(00700)、阿里巴巴(09988)等等嘅戰略投資者注資合共超過600億人民幣。
記得當日絲絲仲問佢︰「搞完咁大個project，點慶祝生日呀」，佢話︰「大把嘢做呀」，可能係講緊佢生日前兩日，混改嗰筆錢已經注咗落762度！
王總主理期間，聯通服務收入增長多數都係靠工業互聯網業務，上半年有關收入按年增長23.62%至280.3億人民幣，佔服務收入比重進一步提高至近18.85%，佢哋望日後升至25%。
王總其他「創舉」，必要數夥拍中電信合力起5G網絡，佢話5G係一個「捂(5)住錢包的機(G)遇」，臨別前就係762上市21年來首次派中期息！
上個禮拜亦都公布埋佢離開前繼「混改」之後另一個重要資本操作，就係將762持股69.2%、專注車聯網業務的智網科技分拆去內地A股上市。佢話，而家聯通有4至5間公司具潛力分拆獨立上市，而智網科技只是最小的一間，希望用佢「探探路」。其他有機會分拆上市嘅公司包括與招商銀行(03968)合營嘅消費金融業務公司招聯消費金融，估值達1,000億人仔，但未急於分拆上市，「希望豬養肥一些再上市」。
好嘞，佢繼任人係邊個呢？聯通最新通告話，接獲最終母公司中國聯合網絡通信集團通知，劉烈宏接替王總咗董事長，換言之762之後應該佢做董事長啦！
其實劉總係工信部副部長，官方簡歷話佢生於1968年10月，成都人，係「研究員級高級工程師」，享受「國務院政府特殊津貼」。