東涌藍天海岸套三房以990萬元獲承接

可承造高樓按放盤受市場追捧，東涌藍天海岸一個享機場海景的套三房單位，以同類型單位最平叫價1,000萬元放售，買家只看相片即議價至990萬元承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●大潭陽明山莊5座極高層41室，實用面積約1,042方呎，套兩房間隔，望山景，日前以48,000元獲承租，實用呎租約46元，屋苑本月累錄3宗租賃成交，現時約有43個租盤提供，月租入場費由42,000元起。

●鴨脷洲海怡半島6座高層E室，實用面積約598方呎，套兩房及多用途房間隔，享海景，以1,148萬元將單位易手，實用呎價19,197元，新買家屬於用家，原業主於2011年以368萬元買入，持貨10年帳面獲利780萬元，單位升值約2.12倍。

●北角維峯高層C室，實用面積283方呎，一房間隔，望園景，以760萬元易手，實用呎價約26,855元，新買家屬於用家，原業主於2015年以704.8萬元買入，持貨6年帳面獲利55.2萬元，單位升值約8%。

●北角富麗園A座中層1室，實用面積約837方呎，三房連工人房間隔，望樓景，獲區外換樓客以1,668萬元承接，實用呎價約19,928元，屬市價，原業主於2008年3月以705萬元購入自住，持貨13年帳面獲利963萬元，期內升值近1.4倍。

●小西灣藍灣半島3座中層F室，實用面積約455方呎，兩房間隔，望園景及少海景，獲租客以21,000元租入，實用呎租約46.2元，業主於2008年9月以310萬元購入，而新租客心儀單位附傢電，決定承租。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨8月暫錄22宗買賣，平均實用呎價約14,120元，屋苑3期百老匯街60號高層A室，實用面積約982方呎，套三房間隔，望街景，最初開價1,500萬元，議價後以1,468萬元成交，實用呎價約14,949元，新買家為同區換樓客，議價後入市自用。

●荔枝角美孚新邨3期百老匯街54號中層A室，四房雙套房連多用途房設計，望內園景，實用面積約1,337方呎，業主以每月48,000元放租1個月後吸引區內客洽詢，雙方議價後減價5,000元，以43,000元成交，實用呎租約32.2元，新租客為大家庭。

●長沙灣碧海藍天8月暫錄約8宗買賣，平均實用呎價約19,382元，單位為6座高層C室，實用面積約499方呎，兩房間隔，望市景，6月底開價990萬元，直至本月初調整叫價至975萬元即獲洽購，現以973萬元沽出，實用呎價約19,499元，原業主於2018年2月以819萬元購入，約3年半升值約19%。

●紅磡黃埔花園8月暫錄12宗買賣，平均實用呎價約16,933元，屋苑5期4座低層C室，實用面積約680方呎，套三房間隔，享內園景，開價1,080萬元，上月底調整至1,030萬元即獲洽購，最終以1,000萬元成交，實用呎價約14,706元。

●土瓜灣傲雲峰8月至今錄約10宗租務成交，其中7座高層C室，套三房間隔，望海景，實用面積約691方呎，以約32,000元放租1星期後，吸引同區客洽詢，議價後減價至以約29,500元租出，減幅近8%，實用呎租約42.7元。

●鑽石山居屋龍蟠苑F座高層8室，實用面積約353方呎，一房間隔，原叫價608萬元，減價11萬元或1.8%，已補價自由市場成交價597萬元易手，實用呎價約16,912元。

●九龍灣德福花園D座頂層單位，實用面積約538方呎，原則兩房間隔，原叫價720萬元，調減22萬元或約3.1%，實用呎價約12,974元。

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新界區

●將軍澳MONTEREY第6B座中層F室，實用面積約364方呎，一房套房間隔，外望內園池景，新近以788萬元沽出，實用呎價約21,648元。原業主於2017年3月以約488.3萬元一手購入單位，持貨約4年帳面獲利約299.7萬元，升值約61%。

●馬鞍山聽濤雅苑4座中層B室，實用面積約788方呎，三房連套房間隔，以1,100萬元易手，實用呎價約13,959元。原業主於2014年以約750萬元入市，持貨7年帳面獲利約350萬元，升值約46.7%。

●沙田帝堡城5座中層A室，實用面積約547方呎，兩房間隔，望山景，成交價863萬元，實用呎價約15,777元。據了解，原業主於2002年11月入市，當時作價216萬元，持貨至今帳面獲利647萬元。

●沙田第一城51座高層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，原開價630萬元，減價42萬元，以588萬元沽出，呎價約20,704元。原業主於2016年8月以400萬元購入單位，持貨5年帳面獲利188萬元。

●粉嶺牽晴間本月暫錄約8宗成交，屋苑10座中層B室，實用面積約556方呎，三房間隔，放盤3日即以738.8萬元獲承接，實用呎價13,288元。

●上水龍豐花園A座中層7室，實用面積約499方呎，三房間隔，議價後以628.8萬元獲承接，實用呎價約12,601元。新買家為同區分支家庭客，為住近家人方便照顧選擇於同區置業。

●元朗溱柏8座極低層B室，實用面積約459方呎，一房套房間隔，原開價590萬元，議價後減價7萬元或約1.2%，以583萬元沽出，實用呎價約12,702元。原業主於2013年9月以334萬元購入單位，持貨約8年帳面獲利約249萬元。

●元朗原築連錄成交，包括3座高層E室，實用面積約450方呎，兩房間隔，以625萬元零議價成交，實用呎價約13,889元。原業主於2017年3月以454萬元買入單位，持貨4年帳面獲利約171萬元。

●天水圍嘉湖山莊13座低層H室，實用面積約552方呎，三房間隔，輕微減價5萬元，買家有感單位價格符合預算，遂以578萬購入自用，呎價約10,471元，稍低於市場價成交。

●青衣美景花園5座中低層B室，實用面積約401方呎，兩房間隔，原叫價540萬元，減價25萬元或約4.6%，近以515萬元沽出，實用呎價約12,843元。原業主於2000年10月以約115萬元購入單位，持貨約21年帳面獲利約400萬元。

●青衣灝景灣2座低層H室，實用面積約844方呎，三房連套房間隔，以1,288萬元沽出，呎價約15,261元。原業主於2007年12月以約430萬元購入單位，持貨約14年帳面獲利約858萬元，物業升值約2倍。

●東涌藍天海岸3座中高層D室，實用面積約771方呎，三房連套房間隔，享機場海景，叫價1,000萬元不設睇樓，新買家只看過相片便決定洽購，最後減價10萬元，以990萬元成交，實用呎價約12,840元。該單位為同類放盤中叫價最平，可做高成數按揭，因此買家迅速議價入市自用。