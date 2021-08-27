道指高開近百點　關注鮑威爾央行年會講話

聯儲局主席鮑威爾於Jackson Hole央行年會上發表開幕演說前，美股周五(27日)早段靠穩，道指升98點，至35,311點；標指升13點，至4,483點；以科技股為主的納指升39點，至14,985點。

鮑威爾講話前，聯儲局多位官員「大合唱」敦促當局盡快放慢買債步伐，儘管變種病毒帶來了風險。亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克表示，如果就業繼續強勁增長，從10月開始縮減買債是「合理的」，並期望盡快完成這項工作，讓當局於明年首季底前可以完全結束買債。

費城聯儲銀行行長哈克表示，仍然認為當局縮減買債宜早不宜遲。克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾亦稱，樂見今年內開始縮減買債。

個股方面，美國健身器材公司Peloton宣布其最受歡迎的健身單車降價20%，部分是為了令產品更大眾化，但警告將影響未來數月的收入和盈利表現，又披露庫存計算上發現問題，政府亦將對其產品導致傷亡的事件進行調查，拖累股價早段挫8.8。

個人電腦生產商惠普(HP)及戴爾(Dell)上季盈利均好過預期，但繼續警告晶片短缺，HP股價跌2.9%；戴爾股價跌3.4%。

服裝零售商Gap上季每股盈利70美仙，勝預期，並上調全年盈利預測，股價早段升5.3%。