揚海加推68個單位 啟德THE HENLEY III收票反應不俗
2021年08月27日 21:39
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市場對一手新盤需求強勁，其中黃竹坑站揚海加推68個單位，至於啟德的THE HENLEY III首日開放示範單位亦反應不俗。本周六、日將有3個新盤同步推售搶客，合共推出390伙。
●黃竹坑站揚海加推68伙價單 折實平均呎價33889元
由嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，周五(27日)加推2號價單，涉及68伙，實用面積341至955方呎，戶型包括開放式至三房間隔。扣除最高售價20%折扣後，單位折實後售價由1,172.72萬元起，折實平均呎價33,889元。
該盤加推的2號價單涉及68伙，實用面積341至955方呎，戶型包括開放式至三房間隔。入場單位為第2A座29樓E室，實用面積341方呎，折實價1,172.72萬元，折實呎價約34,391元。
資料顯示，揚海的首張價單涉及120伙單位，折實平均呎價30,880元。
嘉里發展香港區總經理湯耀宗指，項目自公布首張價單後受市場熱烈追捧，2號價單售價反映該批單位在樓層、座向及景觀等方面優勢。今次加推的單位，主要為與第1號價單內部分單位相同戶型及座數的高層單位，部分加推單位為25樓以上。當中包括全新推出面向深灣的第2A座A室三房單位，實用面積955方呎；及望內園景的第2B座E室兩房單位，實用面積553方呎。
●啟德THE HENLEY III暫錄近152個認購登記
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY III今天(27日)首日展開收票，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至晚上8時，暫錄近152個認購登記。
●白石角逸瓏灣8三房售價及呎價創新高
一手新盤續錄成交。信和置業(00083)旗下大埔白石角逸瓏灣8剛售出1伙，為1座18樓C室，屬三房連一套房間隔，實用面積795方呎，成交價1,443.64萬元，呎價約18,159元，創屋苑的三房售價及呎價新高。
●大圍柏傲莊III累錄17宗終止買賣合約個案
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III再多兩伙終止買賣合約，該盤自公布主動拆卸重建後，已累錄17宗同類個案。
成交紀錄冊資料顯示，兩個單位均於6月份成交，包括1A座43樓B室，實用面積998方呎，以2,779.8萬元售出，呎價約27,854元。另一宗為1A座49樓D室，實用面積456方呎，成交價1,090.7萬元，呎價約23,919元。該兩伙已於8月25日終止買賣合約。
發展商早前已公布賠償方案，買家可自由選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，均可以獲得額外津貼及利息補償，而取消交易的買家可獲定額賠償，有關金額會按買家當時已付的樓價、付款方式及首期等計算。
●大埔白石角嘉熙錄7宗終止買賣合約個案
入伙新盤繼續湧現交易告吹個案。據一手銷售資訊網資料，嘉華國際(00173)旗下大埔白石角嘉熙，錄得7宗終止買賣合約，該批單位原本於2018至2019年售出，每戶售價介乎760.1萬元至1,468.4萬元，合共涉及成交金額約7,236.4萬元。