揚海加推68個單位　啟德THE HENLEY III收票反應不俗

市場對一手新盤需求強勁，其中黃竹坑站揚海加推68個單位，至於啟德的THE HENLEY III首日開放示範單位亦反應不俗。本周六、日將有3個新盤同步推售搶客，合共推出390伙。

●黃竹坑站揚海加推68伙價單 折實平均呎價33889元

該盤加推的2號價單涉及68伙，實用面積341至955方呎，戶型包括開放式至三房間隔。入場單位為第2A座29樓E室，實用面積341方呎，折實價1,172.72萬元，折實呎價約34,391元。

資料顯示，揚海的首張價單涉及120伙單位，折實平均呎價30,880元。

嘉里發展香港區總經理湯耀宗指，項目自公布首張價單後受市場熱烈追捧，2號價單售價反映該批單位在樓層、座向及景觀等方面優勢。今次加推的單位，主要為與第1號價單內部分單位相同戶型及座數的高層單位，部分加推單位為25樓以上。當中包括全新推出面向深灣的第2A座A室三房單位，實用面積955方呎；及望內園景的第2B座E室兩房單位，實用面積553方呎。

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成交紀錄冊資料顯示，兩個單位均於6月份成交，包括1A座43樓B室，實用面積998方呎，以2,779.8萬元售出，呎價約27,854元。另一宗為1A座49樓D室，實用面積456方呎，成交價1,090.7萬元，呎價約23,919元。該兩伙已於8月25日終止買賣合約。

發展商早前已公布賠償方案，買家可自由選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，均可以獲得額外津貼及利息補償，而取消交易的買家可獲定額賠償，有關金額會按買家當時已付的樓價、付款方式及首期等計算。

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