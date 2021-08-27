港物流獨角獸GOGOX申上市　傳集資最多39億

本港獨角獸企業、物流服務平台GOGOX周五(27日)向聯交所遞交上市申請，中金、瑞銀、交銀及農銀為聯席保薦人。早前有傳集資額介乎4億至5億美元(約31.2億至39億港元)。

據初步招股文件，GOGOX前身是GoGoVan，與內地短途貨運平台「58速運」在2017年合併，翌年將內地品牌易名為「快狗打車」。業務從香港拓展至新加坡、南韓、印度及越南等多個國家，覆蓋逾340個城市。截至2021年4月底，已有約2,480萬名註冊托運人及450萬名註冊司機。

截至2021年4月底止首四個月，該公司虧損按年擴大至2.52億元人民幣(下同)，2020年同期蝕1.63億元；收入1.93億元，按年上升50.83%；毛利率35.5%，按年增加10.2個百分點。平台服務交易總額達6.84億元，按年增長27.79%；企業服務交易總額則按年上漲38.11%至1.14億元。

集資所得將用於擴大用戶群體及增加品牌知名度；開發新服務及產品以增強變現能力；尋求戰略合作、投資及收購；提升技術及研發能力；以及用於營運資金及一般公司用途。