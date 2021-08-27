商湯科技遞港上市申請　上半年虧損37億人幣

港產人工智能(AI)獨角獸商湯科技聯交所遞交上市申請，採用同股不同權(WVR)架構，集資至少20億美元(約156億港元)。

是次上市的聯席保薦人清一色為中資及華資，由中金、海通及滙豐擔任。據外媒早前報道，因公司被美國列入實體名單，嚴格限制了其與美國公司開展業務合作，故此次上市並無美資投行參與。公司亦在初步招股文件的風險因素一欄中披露，被列入實體名單，限制其購買或以其他方式取得若干商品、軟件及技術的能力，並可能對業務、財務狀況及經營業績產生不利影響。

公司另在業務一欄中提到，在列入實體清單後，已要求所有供應商確認相關物項不受出口管制條例的規限，若未能提供，已實施內部合規程序，以確保在該等情況下供應的出口管制條例物品符合出口管制條例。然而，公司仍無法向部分供應商購買特定的出口管制條例物項目，例如網絡交換機、台式計算機、3D建模和設計軟件。不過，截至2021年8月20日，這些供應中斷或暫停的出口管制條例產物品對業務營運並不重要，在過去2個年度的軟件和硬件總採購成本的比例很低，故公司認為列入實體清單並無對業務造成任何重大不利影響。此外，亦無重要投資者、客戶或供應商由於列入實體清單而撤回投資或不再與公司開展業務，同時將在合適機會出現時盡快提出移除請求。

截至2021年6月底止上半年，商湯科技虧損按年縮窄至37.12億元人民幣(下同)，2020年同期蝕53.32億元；收入16.51億元，按年上升91.8%。按非國際財務報告準則指標，撇除優先股及其他金融負債的公允價值虧損、以股份為基礎的薪酬開支等費用，經調整EBITDA虧損5.79億元，按年減少42.12%；經調整虧損淨額為7.26億元，按年下跌33.95%。

集資所得約60%將用於增強研發能力；約15%用於投資新興商業機會；約15%用於潛在策略投資及收購機會；以及約10%用於營運資金及一般企業用途。