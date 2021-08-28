《明報》母企世界華文季蝕近1500萬

業績公告顯示，世華上財季分部業績全部「見紅」，收入佔比最大的出版及印刷業務，繼續錄得除所得稅前分部虧損127.2萬美元，3大市場馬來西亞及其他東南亞國家、香港及台灣、北美，分別佔9.3萬美元、84.1萬美元、33.8萬美元，其中北美更是按年由盈轉虧，公司解釋是因為加拿大政府發放之補貼減少。

世華另一個業務分部旅遊及與旅遊有關服務，期內除所得稅前虧損按年擴大30.74%至48.9萬美元，主要由於政府補貼減少。本期該集團LBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前虧損)為29.9萬美元，不派季度股息。

按季而言，相較截至今年3月31日止的季度，本期營業額按季下跌3.14%至2,869.3萬美元。業績報告內指出，主要由於集團馬來西亞出版及印刷分部營業額減少，歸因於今年6月1日起再度實施全面封鎖對當地業務造成不利影響。

該集團表示，全球仍然面對疫情困擾，本財年餘下季度繼續充滿挑戰，其經營所在市場大部分人口接種疫苗前，經濟復甦及重開邊境難望成事。