《明報》母企世界華文季蝕近1500萬
2021年08月28日 00:22
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《明報》母公司世界華文媒體(00685)公布，其於截至6月30日止第一財政季度，錄得股東應佔虧損190.4萬美元(約1,485萬港元)，比起截至今年3月31日止財政年度的虧損130.3萬美元還要多，亦即15個月累蝕320.7萬美元(約2,501萬港元)。
業績公告顯示，世華上財季分部業績全部「見紅」，收入佔比最大的出版及印刷業務，繼續錄得除所得稅前分部虧損127.2萬美元，3大市場馬來西亞及其他東南亞國家、香港及台灣、北美，分別佔9.3萬美元、84.1萬美元、33.8萬美元，其中北美更是按年由盈轉虧，公司解釋是因為加拿大政府發放之補貼減少。
世華另一個業務分部旅遊及與旅遊有關服務，期內除所得稅前虧損按年擴大30.74%至48.9萬美元，主要由於政府補貼減少。本期該集團LBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前虧損)為29.9萬美元，不派季度股息。
按季而言，相較截至今年3月31日止的季度，本期營業額按季下跌3.14%至2,869.3萬美元。業績報告內指出，主要由於集團馬來西亞出版及印刷分部營業額減少，歸因於今年6月1日起再度實施全面封鎖對當地業務造成不利影響。
該集團表示，全球仍然面對疫情困擾，本財年餘下季度繼續充滿挑戰，其經營所在市場大部分人口接種疫苗前，經濟復甦及重開邊境難望成事。
同系公司萬華媒體(00426)截至6月底止的第一財季亦錄得股東應佔虧損420.2萬元，不派季度股息。事實上，該公司過去連續7個財政年度都錄得虧損，連同本次共7年3個月累蝕1.69億元。期內娛樂及生活時尚業務分部之虧損為254.9萬元，而手錶及汽車業務以及其他分部則虧損80.2萬元。