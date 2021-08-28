東方日報B1：鮑威爾料年內開始減買債　不急於加息

美國聯儲局主席鮑威爾周五於Jackson Hole央行年會上發表開幕演說，表示當局可能會在今年開始縮減買債，但強調此舉不等於暗示加息時間。鮑威爾的講話形同鴿派收水，取態亦在市場預期之內，故消息一出，美股即告上揚，道指早段漲249點，至35,462點；標指升35點，至4,505點新高；以科技股為主的納指亦破頂，升123點，至15,089點。

鮑威爾講話後，10年期美債孳息跌3點子至日內低位1.317厘。美匯指數微跌，現貨金升0.95%，至每安士1,808.81美元。

聯儲局一直將經濟取得「顯著的進一步進展」作為縮減買債的條件。鮑威爾表示，通脹已符合這個門檻，亦朝最高就業取得明顯進展。在7月份的議息會議上，他與大部分與會者都認為若經濟演變大致符合預期，今年開始減少買債將是合適的。

他續指，自7月以來，就業數據取得更多進展，但同時變種病毒亦進一步蔓延，當局會小心評估未來的經濟數據和風險變化，即使買債計劃結束，大量的長債持倉將繼續支持寬鬆的金融市場環境。他又稱，在實現最高就業方面仍有很長的路要走，數項因素顯示通脹上升仍屬暫時性。

鮑威爾講話前，聯儲局多位官員已率先「大合唱」，敦促當局盡快放慢買債步伐，儘管變種病毒帶來了風險。亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克表示，如果就業繼續強勁增長，從10月開始縮減買債是「合理的」，並期望盡快完成這項工作，讓當局於明年首季底前可以完全結束買債。

費城聯儲銀行行長哈克表示，仍然認為當局縮減買債宜早不宜遲。克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾亦稱，樂見今年內開始縮減買債。

早於周四，堪薩斯城聯儲銀行行長喬治呼籲當局今年就開始行動，達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭亦贊成當局於9月份會議上宣布縮減買債，並於10月份或之後不久開始執行。聖路易斯聯儲銀行行長布拉德則呼籲在秋季啟動縮減買債，繼而於明年首季底前完成，此舉可讓聯儲局獲得必要時可於明年較早時候加息的選擇。

全球最大對沖基金橋水的聯席投資總監Greg Jensen認為，聯儲局縮減買債的速度可能較市場預期快，利率升速也可能更快。他指出，經濟將推動聯儲局採取行動，因為通脹肯定遠高於當局目標，若不採取行動，通脹將繼續加速。

最新經濟數據亦顯示，美國通脹居高不下。當地7月個人開支按月升0.3%，符合預期，但較前一個月的增長1.1%顯著放緩，期內個人收入按月升1.1%，增幅遠高於預期的0.2%。

至於聯儲局重視的通脹指標─個人消費開支(PCE)指數按年升4.2%，按月則升0.4%；期內扣除食品和能源的核心PCE按年升3.6%，續是1991年以來最勁，按月則升0.3%。美國8月密歇根大學消費者信心指數由前一個月的70.2點微升至70.3點，略低於預期。

聯儲局現時每月買債1,200億美元，被認為是導致股市和樓市上漲的成因之一。經常用來衡量股市估值的「巴菲特指標」，即股市總市值除去國內生產總值(GDP)，近期已攀升至205%，顯示美股已被嚴重高估。

聯儲局貨幣政策開始轉向之際，外媒引述消息指，美國總統拜登的顧問考慮建議讓鮑威爾連任主席，並提名理事布雷納德為副主席，此舉應可安撫反對鮑威爾連任的進步派人士。據悉，拜登尚未評估聯儲局的人事安排，預期他要到秋季才會作出決定。