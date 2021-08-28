健身單車減價兩成促銷　Peloton料收入放緩

美國健身器材公司Peloton去年在居家健身潮中急速增長，但增長勢頭有放慢迹象。該公司宣布其最受歡迎的健身單車降價20%，部分是為了令產品更大眾化，但警告將影響未來數月的收入和盈利表現，又披露庫存計算上發現問題，拖累股價於周五(27日)美股曾挫一成，其後報106.49美元，跌6.6%。

降價的健身單車Bike價格由原本的1,895美元降至1,495美元，貴價版的Bike+則維持2,495美元。Peloton於截至6月底止第四財季虧損3.13億美元，扭轉前一年同期賺8,910萬美元的勢頭，期內收入按年增長54.32%至9.36億美元，惟減價影響下，今季收入料放緩至8億美元。

不僅如此，綜觀6月底止財年，該公司虧損1.89億美元，預期今個財年虧損將擴大至3.25億美元。該公司又預期今個財年收入料增長約35%，訂戶人數料增長約60%至363萬戶，雖然兩個增長預測數字強勁，但相比上個財年逾一倍的增幅仍顯著放慢。

疫情期間，人們留在家裏做運動，令Peloton的產品和網上課程熱銷。惟過去一年該公司遇上不少挑戰，包括供應受限及近期推出的跑步機產品因安全問題需要回收。該公司還面對原材料和運輸成本上升，以及推廣開支增加的壓力。

本周較早前，Peloton計劃重啟低價版跑步機Tread的銷售，該款產品之前被暫時抽起，以解決屏幕脫落問題。至於涉及導致兒童傷亡事件的貴價版跑步機Tread+，則繼續被抽起。

該公司並披露會計上的問題，在審計上個財年財務時發現內控方面有明顯缺失，主要來自年底庫存計算的偏差。不過，該公司稱這不會導致財務數據出現重大誤差，亦不需要重新修訂過往的數據。