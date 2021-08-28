鮑威爾言論偏「鴿」　標指納指齊創收市新高！

美國聯儲局主席鮑威爾明言在縮減買債後不會立即加息，美國股市周五(27日)上漲，標指和納指齊創收市新高。道指收報35,455點，升242點或0.69%；標指收報4,509點，升39點或0.88%，創收市新高；納指收報15,129點，升183點或1.23%，亦創收市新高。

鮑威爾在Jackson Hole央行年會表示，可能會在今年開始縮減買債規模，但強調減買債並不傳遞加息時間，美國就業市場繼續取得進展，通脹朝着目標回落。美國10年期國債孳息率跌超5個基點，下試1.3厘水平。

個股方面，美國健身器材公司Peloton宣布其最受歡迎的健身單車降價20%，部分是為了令產品更大眾化，但警告將影響未來數月的收入和盈利表現，又披露庫存計算上發現問題，政府亦將對其產品導致傷亡的事件進行調查，拖累股價全日下跌8.55%。

個人電腦生產商惠普(HP)及戴爾(Dell)上季盈利均好過預期，但繼續警告晶片短缺，HP股價收跌0.62%；戴爾股價收跌4.53%。

服裝零售商Gap上季每股盈利70美仙，勝預期，並上調全年盈利預測，股價收市微升0.61%。

經濟數據方面，美國7月份個人消費支出按月增長0.3%，預估為0.4%。 7月份個人收入按月增長1.1%，預估為0.3%。

美國7月商品貿易逆差收窄至三個月以來的最低水平，進口從紀錄高位回落。美國商務部周五公布的數據顯示，貿易逆差縮窄至864億美元，6月修正後為921億美元。進口下降1.4%，至2339億美元；出口上漲1.5%，至1476億美元。