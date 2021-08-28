【港隊心聲】恒生夥乒總30年　培育體壇精英

香港運動員今年在東京奧運會取得佳績，背後付出的汗水、團隊及各界的支持均寄望他們能在體壇為香港發光發亮，而今屆代表香港出戰奧運的乒乓球員中，黃鎮廷、杜凱琹、李皓晴、蘇慧音及林兆恒五位皆畢業於「恒生乒乓球學院」，今年亦剛好是恒生銀行及香港乒乓總會攜手支持香港乒乓球發展30周年。

今年香港乒乓球代表隊在奧運表現亮麗，在乒乓球女子團體賽事勇奪銅牌，打破香港有史以來在奧運會比賽同類項目中的最好成績，而且女子單人和混合雙打都能夠晉級8強，男子團體賽取得16強、男子單人32強。

恒生銀行傳訊及企業可持續發展總監王美琪接受《東網》訪問時表示，希望透過運動培養青少年的知識和技能，「裝備自己、面對未來」，讓他們在不同的成長階段中，都能夠憑藉從運動訓練出的堅強信念和決心，在面對挑戰時迎難而上，在瞬息萬變的環境中健康成長。

香港乒乓總會主席余國樑更透露，今年有參加奧運的球員年紀均不到30歲，即是乒總出戰奧運的每一位運動員，均經由恒生發展乒乓球的項目及學院出身，當中包括以系統性的方法鍛煉青少年運動員，讓他們拾級而上，甚至恒生舉辦歷屆青少年乒乓球比賽，其他地區的國際乒乓球運動員均有參與，讓香港的運動員亦與國際好手一同成長。

事實上，自1991年起，恒生撥款超過6,300萬港元推廣乒乓球運動。「恒生乒乓球學院」成立以來舉辦超過7,500項活動，惠及接近39萬人，成功推展乒乓球成為廣受青少年喜愛和參與的體育活動。

今屆首次參與奧運即成為獎牌得主之一的蘇慧音剖白時指出，雖然首次代表出戰，但她認為並非僅屬十多日的比賽，而是多年以來、許多人的努力付出下，她才可以走到這一步，感激一眾支持者。與蘇慧音一起取得女子團體獎牌的杜凱琹則回憶小時加入恒生乒乓球學院的經歷，猶記得當時恒生「新一代」大比拼，一眾小朋友爭奪比賽殊榮，不同年紀爭勝的境況。

至於乒乓港隊大師兄黃鎮廷就期望，未來更多青少年可參加和學習乒乓球運動，亦都希望他們未來成績會愈來愈好。