1周10大驚奇︰「帝國墳場」魔咒應驗　美元貨幣霸權殞落？

阿富汗「帝國墳場」之名流傳已久，歷史上處於國力顛峰的大英帝國、不可一世的蘇聯，也曾經先後對該國出軍，並且同樣在死傷無數後以敗走收場。更甚者，這兩個曾經盛極一時的世界霸主大國，也是自阿汗富撤軍後國力大不如前，聲勢漸衰甚至分崩離析！

人類永遠無法從歷史吸取教訓，就算是二十一世紀的全球霸主美國，亦難逃「帝國墳場」的魔咒，近日狼狽撤軍的醜態盡露。多年來美國靠着美元霸權，把持世界經濟及金融中心。惟今次事件後，有專家直言，現在已是時候該反思美元在全世界的霸權地位...

【1、金磚之父、新債王齊警告美元失霸權地位】

前英國財政大臣、提出「金磚四國」概念而聞名的「金磚之父」奧尼爾(Jim O'Neill)表示，塔利班在阿富汗再度掌權，擊敗了世界上最強大的軍事力量和最大的經濟體，直言︰「我們應該思考這一勝利，是否會對美元及其在世界上的作用產生影響。」

他表示，美國一直享受著主導全球貨幣所帶來的好處，把其用作實現外交及安全目標的工具，對伊朗採取的制裁便是一例。他續指，國際貨幣基金組織(IMF)即將對特別提款權貨幣籃子的組成和估值，進行5年一度的授權審查。從某種程度上說，此舉將增加人民幣份額，這將被視為是一個信號，表明世界貨幣體系「正在發生緩慢但不可避免的變化」。

無獨有偶，有華爾街「新債王」之稱的Doubleline Capital創辦人岡拉克(Jeffrey Gundlach)也表示，美國現行的經濟模式，就像根本不在乎美元失去全球儲備貨幣地位一樣，他認為若清況持續，美國恐被中國超越。

岡拉克在接受外媒訪問時表示，美國目前的經濟政策將令美元在未來幾年貶值。他指，疫情大流行後，目前為止最強勁的經濟體是中國、而非美國。他引述一些經濟學家估計，中國將於最快2028年成為全球最大經濟體。他認為，中國想成為全球的參與者，希望至少在全球儲備貨幣上佔話語權；而美國債務規模瘋狂增長，亦將令美元失去其儲備貨幣地位。

【2、塔利班管理經濟能力備受考驗】

塔利班重奪阿富汗政權只是軍事上的結果，掌權後如何管理經濟卻成為一大問題，國際質疑他們是否具備管理現代財政部和中央銀行的才能和知識，以及如何利用該國的儲備。

自2001年塔利班下台以來的20年，該國國內生產總值(GDP)已增長了近3倍之多。不過，這個數值也不過是220億美元(約1,716億港元)，近幾年在外國援助的支撐下，經濟仍不穩定。世界銀行估算，阿富汗政府預算四分之三來自國際援助，而且由美國牽頭。

原本操持經濟的阿富汗官僚，不少受過西方教育，預計他們僅少數人仍願意留在該國。對於塔利班來說，現時最緊迫的經濟挑戰是政府各部門缺乏專門的人才，事關阿富汗央行行長Ajmal Ahmady一見原政府大勢已去便率先「着草」。

除了具經驗的官員之外，離開阿富汗的還有國際捐助者及投資者，大多數美國和歐洲企業如果要與塔利班做生意，將面對國內的強烈反對聲音。目前，華府凍結了阿富汗央行規模為95億美元的資產，並停止向阿國運送美元現鈔；而歐洲各國政府已暫停對該國的發展援助，國際貨幣基金組織(IMF)也切斷了阿富汗的特別提款權(SDR)。舊有的捐助者或投資者都不願意信任塔利班，接踵而來的，很可能是更大力度的經濟制裁，而非新的投資者。

出逃的央行前行長Ajmal Ahmady稱，美國聯儲局持有阿富汗70億美元的儲備，其中12億美元為黃金，其餘都存放在海外帳戶，包括位於瑞士巴塞爾(Basel)的國際清算銀行(BIS)，塔利班未必能取得。

【3、任澤平：內地最大泡沫是房地產 恐引爆中式次按危機】

國際形勢故然值得擔憂，但中國也同樣面臨「內憂」，即樓市資產泡沫。內地著名經濟學家任澤平表示，中國未來經濟下行壓力將逐步加大，而房地產可能成為今年下半年到明年上半年拖累中國經濟下行的重要原因。

他稱，現在中國就剩一個最大的泡沫，叫房地產，也號稱最堅硬的泡沫。未來中國調控房地產，要注意讓房地產軟着陸，不要讓它硬着陸，因為那是不可承受之重，往往使經濟傷筋動骨。而10次危機9次屬地產，房地產要出問題，一定是大問題。

此外，他強調，房地產是經濟周期之母，沒有任何東西可以與其作對比。在中國，國民經濟第一大支柱一定是房地產，房地產帶動的相關投資，佔中國固定資產投資1/3以上，在人民財富中，股、房、債市加起來，房地產大約佔70%以上。在金融上，銀行對房地產領域的放貸，佔整體銀行貸款比重超過1/3，房地產對中國經濟貢獻很大，避免硬着陸至關重要。

如果中國當局擴大房地產調控措施，使房地產快速硬着陸，任認為將導致泡沫爆破、銀行風險大面積暴露，很多買房的人負資產、土地財政坍塌、上下游的家電企業、建築建材企業也大批倒閉，而銀行對房地產的暴險非常大，相關準備金根本理賠不起，有關風險如處理不好，恐將引爆中國版次按危機。

【4、「巴菲特指標」預警！美股嚴重高估 恐將冧市...】

雖然美國股市仍在高位徘徊，但見頂訊號已頻頻響警。被「股神」巴菲特譽為「可能是衡量特定時間股市估值的最佳指標」顯示，美股已被嚴重高估，可能即將冧市！

上述指標被投資界稱為「巴菲特指標」，計算方式是將美股市值總和除以美國國內生產總值(GDP)，當比率少於50%代表股市被嚴重低估，介乎於70至80%之間代表應投入股市，高於100%則是時候減少風險，而近期「巴菲特指標」已飆升至205%，遠高於2020年第2季的187%。

巴菲特曾稱，當「巴菲特指標」在網絡泡沫時期飆至新高時，就是即將冧市的「強烈警告信號」，全球金融危機時，該指標也一路攀升，使其成為預測股市下跌的有效工具。值得留意的是，該指標在這兩次冧市都沒有超過150%。

【5、股民睇路了！美銀指下半年金融市場出現危險徵兆…】

外媒引述美銀分析師指，多個市場出現危險徵兆，債券正在反彈，讓下半年風險資產蒙上一層陰影。

美銀首席全球固定收益、貨幣和大宗商品技術分析師Paul Ciana表示，美國國債期貨相對羅素2000指數的比率在3月刷新空前低點，之後持續走高。過去每當該比率觸底，之後債市的表現都優於羅素2000。這個信號出現，可能代表市場下半年的風險胃口受到打壓。

此外，市場再通脹交易情緒動搖正對小型股造成壓力，大宗商品市場的也出現類似情形，過去幾個月銅和原油表現不佳。

另一方面，Ciana表示，美元的表現優於羅素2000、銅和原油，2014年與2018年美元對羅素2000出現「W底」時，美元後來的表現都非常優異。Ciana又指，這樣的跨資產難題將為 今年下半年風險資產蒙上一層陰影，債券相對羅素2000 比率上升，代表資金朝安全資產或再平衡趨勢轉向。

華爾街普遍預期年底債券孳息率會上升，避險資金流動中的不確定性使債券漲勢受限。10 年期美債孳息率周二小幅走高至1.29%左右，保持在上個月的波動區間內。

此外，儘管美股持續走高，但該行發現，融資餘額已經由峰值減少，這可能是美股即將走弱的信號。美銀指出，投資者最近一直在降低曝險，其中一個指標是融資餘額。據美國金融監管局(FINRA)公布數據，融資餘額由6月份創紀錄的8,820億美元下降到7月份的8,440 億美元，降幅4%。與此同時，7月份股市上漲2.3%，創下歷史新高。

【6、疫情拖累！全球企業第三季盈利恐按季跌8%】

Delta變種病毒衝擊全球供應鏈，各地缺工及缺料問題不斷，防疫限制亦間接提高勞動成本，據金融機構Refinitiv數據預測，全球企業第三季整體平均盈利預測將按季減少8%，降至6,782億美元(約5.29萬億港元)，為18個月以來首度下滑；淨利率將從第二季的11.43%，降至第三季的10.66%。

外媒報道，中國7月底爆發新一波疫情，加上洪水災情，大幅削弱當地生產和零售銷售增長。至於美國8月份的商業活動也已經連續3個月放緩。

歐洲方面，企業第三季獲利預測將減少10.3%，亞洲企業則下滑9.6%，其中不動產業本季獲利預料將下降22.2%、金融業減少18.8%、非消費必需品產業獲利將縮減16.2%。

【7、重建中資股倉位 女股神伍德：長遠對中國樂觀】

內地監管政策引發中資股大跌，有「科技女股神」之稱的ARK Investment創辦人伍德(Cathie Wood)近日在管理其基金時卻「彈出彈入」，先是大手減持中概股，其後又重新建倉。她最近表示，長遠而言，對中國的看法其實是樂觀多於悲觀，並認為是中國一個非常具有創業精神的社會。

她稱，雖然中國政府正推出更多規則及監管措施，但她認為中國根本不會想停止增長與進步。惟相對而言，她對美國及其他經濟體更為樂觀。

她指出，中國愈是封閉，在人工智能(AI)等領域的競爭力就愈弱。至於她旗下基金公司ARK Investment正對中國公司進行區分，觀察哪些公司投政府所好。

【8、牛津經濟學家：許多中概股估值不會回復原來水平】

雖然女股神對中概股突然「轉軚」看好，但牛津大學中國研究中心經濟學家馬格納斯看法不同，認為中國政府藉監管打擊而鞏固勢力。

馬格納斯稱，中國政府為控制科技企業及企業家，不顧他們是中國經濟動能的事實。他認為，資本在中國都已政治化，市場一般認為的增長型股票及公司，都不應被作為增長型股票交易。

他續稱，2月份以來，許多中國股票的估值暴跌是永久性的，包括許多科技股在內，他不認為估值會回到原來水平。

【9、歐洲火車頭唔多掂！點解德國企業高管睇淡前景？】

外媒報道，疫情加上供應鏈，導致德國企業信心指數連續2個月下滑，許多高管都睇死德國未來6個月前景，德國當地酒店及旅遊業更是令人憂心忡忡。

德國經濟研究機構Ifo根據9,000家德企的反饋，於周三(25日)報告指，因疫情影響以及供應鏈問題，導致德國的企業信心指數連續第2個月下滑。Ifo指出歐洲最大經濟體德國的企業信心指數由7月的100.7降至8月的99.4。

Ifo表示，酒店及旅遊業的未來讓人憂心，製造業的供應鏈問題以及確診人數上升也令經濟復甦備感壓力。

【10、疫下全球經濟損失2.3萬億美元多由新興國承擔】

英國經濟學人資訊社(EIU)發表的研究顯示，新冠疫苗接種速度緩慢，全球經濟損失達2.3萬億美元，以新興與發展中經濟體首當其衝。

外電引述研究發現，新興與發展中經濟體疫苗施打率大幅落後較富裕國家，經濟損失衝擊最大。研究估算，2022年中以前疫苗覆蓋率未達6成的國家，2022至2025年期間將承受相當於2.3萬億美元的經濟損失。

EIU表示，其中2/3將由新興國家承擔，讓其經濟要更久才能追上開發程度較高的國家。EIU同時警告，疫苗施打遲滯恐升高發展中國家的不滿情緒，推升社會動盪風險。

根據EIU的研究，在絕對值上，亞太地區的衝擊最甚，承受近3/4損失；以國內生產總值(GDP)比例來看，則以撒哈拉沙漠以南非洲損失最嚴重。

研究顯示，截至本月底前，收入較高國家約6成人口已施打至少一劑疫苗，收入較低國家僅約1%。