騰訊：為青少年淨化網絡環境　5招加強治理「飯圈」亂象

內地自6月12日開展「飯圈亂象」專項整治行動以來，騰訊持續清理有害信息，處置不良帳號和群組，規範社區管理，強化未成年人保護措施。在此基礎上，公司將採取包括但不限於以下措施：

1、所有涉明星藝人榜單、應援集資類小程序下線整改；

2、對所有名稱含有「粉絲團」、「後援會」等的帳號和群組進行清理，只有獲得明星經紀公司(工作室)授權或認證方可予以恢復，未經授權的個人或組織將嚴禁註冊明星粉絲團帳號；

3、加大力度清理粉絲互撕謾罵、拉踩引戰、造謠攻擊、應援集資、刷量控評、誘導未成年人追星等各類有害信息，從嚴處置違法違規帳號；

4、進一步清理以打投、應援、集資、控評、八卦、爆料等為主題的粉絲群組，從嚴處置群組管理員；以及

5、進一步採取措施，杜絕未成年人參與應援消費，嚴禁其創建或管理粉絲群組。

騰訊指出，青少年是國家的未來，為他們創造健康有序的網絡環境，是不可推卸的責任和一直以來的追求，將加倍努力。