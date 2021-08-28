代理料全年二手私樓成交額達5千億元　直逼97高位

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至8月25日(期間)，今年首8個月二手私人住宅買賣合約登記暫錄38,103宗，總值3,470.6億港元，較2020年全年的41,353宗及3,557.3億元，分別相差3,245宗或7.9%，以及86.7億元或2.4%，估計二手金額快將升破去年全年總和，料9月初或可達到。他預期，2021年全年二手金額約達5,000億元，逼近1997全年的5,280.1億元歷史高位。

截止至8月25日，8月二手私人住宅買賣合約登記暫錄3,754宗，總值344.6億元。預測整月登記約4,500宗及415億元，將較7月的5,088宗及476.7億元，各跌11.6%及12.9%。估計數字將自2021年2月的4,205宗及362.4億元後，創6個月新低。隨着樓價向上逼近歷史高位，用家減慢入市，致二手交投回落，但二手金額卻連續6個月高企400億元以上，為1997年7月後24年以來首見。

大型屋苑方面，8月迄今，沙田第一城、嘉湖山莊、美孚新邨及太古城，分別暫錄40宗、38宗、32宗及17宗買賣登記。

至於一手市場方面，期內一手私人住宅買賣合約登記暫錄593宗，總值93.5億元，預期8月約錄700宗及110億元，將較7月的2,032宗及284.2億元，分別下跌65.6%及61.3%。估計數字將自2021年1月的569宗及71.9億元後，創7個月新低。顯示7月下旬缺乏大型新盤推出，市場交投以新盤貨尾為主，影響一手買賣回落至1,000宗水平以下。因應8月青衣薈藍及天水圍Wetland Seasons Bay第1期銷情理想，預料9月份一手登記將會回升。