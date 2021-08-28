股民注意！微博開展財經違規內容專項8大整治行動

1、胡評妄議、歪曲解讀財經方針政策、宏觀經濟數據，惡意唱淡金融市場、唱衰中國經濟等；

2、毫無立場、不加判斷地轉載搬運境外歪曲解讀財經領域熱點的報道評論等；

3、散布「小道消息」，以所謂「揭秘」、「重磅」、「獨家爆料」、「知情人士稱」為名進行渲染炒作，甚至造謠傳謠；

4、轉載合規稿源財經新聞信息時，惡意篡改、斷章取義及片面曲解等「標題黨」行為；

5、充當金融「黑嘴」，惡意唱淡或哄抬個股價格，炒作區域樓市波動，擾亂正常市場秩序；

6、炒作負面信息對相關利益主體進行威脅恐嚇、敲詐勒索，謀取非法利益；

7、炒作社會惡性事件、負面極端事件，煽動悲情、焦慮、恐慌等情緒，藉以推銷所謂「財商課」、各類保險產品等；

8、未嚴格履行身份認證程序，冒用濫用財經主管部門工作人員或專家學者等名義開辦財經專欄、帳號等。

微博表示，於專項整治期間，平台將嚴厲打擊財經違規內容，對違規帳號從嚴從重處理，並及時向社會發布公告，並公布處置的違規帳號。