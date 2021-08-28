全球真缺水！水期貨價飆近九成　半數美企面臨乾塘風險

納斯達克維爾加州水指數(Nasdaq Veles California Water Index)是追蹤加州5大市場水期貨交易的加權平均數，數據每周公布一次。由今年初到8月24日為止，該指數勁升86%，至每英畝呎(acre-foot)923.54美元。

芝商所集團(CME Group)以納斯達克維爾加州水指數為基礎的水資源期貨，今年以來價格也狂飆90%，至每英畝呎942美元。

分析表示，這是加州用水的「完美風暴」(perfect storm)。該州水資源供需失衡惡化、氣候變化迹象顯著，州政府官員又不願推長期解決方案，例如節約用水、水循環利用、海水淡化等。

誠然，加州水資源部披露截至7月31日為止，加州主要水庫的蓄水量只有歷史平均值的53%。4月加州州長Gavin Newsom發布乾旱緊急狀態，7月更呼籲當地居民減少用水15%。

分析強調，缺水是全球多地的隱患，相信水期貨上升動力將持續增加。

有非牟利組織指出，類似加州的旱情不再被視為罕見或異常，加州淡水資源原本就有嚴峻壓力，氣候危機讓情況每況愈下。不僅如此，用水緊張也威脅到美國企業。

數據顯示，在美股4大指數掛牌的企業，至少50%所處產業面臨中度到高度的水資源風險，業界不知道若不主動管理水資源，營運將遭痛擊。

事實上，投資水資源已成為投資者寵兒！追蹤水資源的「Invesco Global Water ETF」(代號PIO)周五(8月27日)收報42.77美元，創歷史新高，今年迄今漲幅達22.59%。

值得留意的是，聯合國曾預測，到2025年前，全球2/3人口都可能面臨某種程度的水源短缺。