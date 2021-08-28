中美爭霸：德國怎抉擇成關鍵！分析料快要「選邊站」...

外國傳媒報道，在中美爭霸中，歐元區的取態成為關鍵，當中尤以「一哥」德國為甚！然而，其與中國的貿易往來日趨頻繁，實在不能輕易與美結盟，令中美爭霸增添變數，美國的如意算盤難以敲響。

媒體指出，自2015年起，中國成為德國最大貿易夥伴，而德國最重要的股票指標DAX指數的30家藍籌企業，在華經營額平均佔其總經營額的15%。中國市場的吸引力還將愈來愈大，未來10年，中國在全球增長中的份額預計達30%。

在默克爾16年總理任期內，中德在政治上亦愈走愈近：雙邊關係提升至「全面戰略夥伴關係」，原因在於缺了中國，無從解決任何重大人類問題，尤其氣候變化和裁軍。這10年來，中德關係更上一層樓，最近一次是今年4月底，因疫情而採取視訊方式。不過，會議氣氛明顯冷淡。

北京大學國際與戰略研究院院長王繼思在7月一期的頗具影響力的《外交事務》雜誌上，對中美衝突有如此描述：「中美兩國正在捲入一場可能比包括冷戰在內的現代史上任何其他國際競爭都更持久、更廣闊、更激烈的競爭。」

因此，德國的兩難境地是：這場競爭正在其最強大的盟友和最重要的經濟夥伴之間發生。德國有可能陷入雙方陣地之間，尤其是在技術問題上。美國問題專家Josef Braml表示，「美國欲盡一切可能阻止中國在關鍵技術領域超越美國。深受震撼的美國現在要阻擋中國的經濟和軍事現代化。因此，美國人寄希望於經濟脫鈎戰略，毫不考慮由此給歐洲帶來的代價。」

他預計，在長遠上，採取左右逢源政策的德國無法回避這一難題：「在爭奪技術政治勢力範圍的博弈中，美國將加大對第三國的壓力，迫使它們在是同美國還是同中國做生意之間做出抉擇。」

就在不久前，經濟相互依存和全球分工尚被視為繁榮與和平的保障，這樣的時代似乎一去不返，在世界大國的地緣經濟思維中，如今這些被視為一種風險，作為一個經濟大國，德國將必須對這新局面作出回應。