互聯網監管風暴下　為何阿里巴巴股價最傷？

內地對互聯網企業的整治引發中港股市重挫。觀乎五大科技股「ATMXJ」年初至今的股價表現，阿里巴巴已累跌32.98%，跌幅超出其他規模相近的同行。股價跑輸大市的背後，反映出阿里在經營理念、企業價值等方面，均與政策大方向相悖，故屢次遭到政策的直接打擊。

作為內地最大的電商企業，阿里巴巴今年初因「二選一」等市場壟斷行為，遭市場監管總局重罰182.28億元人民幣。當局表示，阿里藉助市場力量、平台規則和數據、算法等技術手段，採取多種獎懲措施保障「二選一」要求執行，維持、增強自身市場力量，獲取不正當競爭優勢。

由此已可見，阿里過去的做法一直有礙市場競爭，為一己私利損害其他競爭，與近日政策主張「先富帶動後富、實現共同富裕」的大方向背道而馳。

另方面，近日最高人民法院和人社部聯合發表超時加班案例，表明「996(朝9晚9，每周工作6日)」工作制度嚴重違法。而一手創立阿里的馬雲曾經公開表示「996是一種巨大的福氣」，更因此而遭到外界批評，有關言論更有鼓吹違法之嫌。此事也證明了阿里的「價值觀」與政策乃至國家的核心主張有出入。

而從近日杭州官場的動盪來看，阿里系亦與一些政治力量有瓜葛。內地官媒日前發表文章，詳細地描寫了因「嚴重違紀違法」被查的杭州市委書記周江勇及其家族商業版圖。該文章屢次提到阿里巴巴以及同系的螞蟻集團，又指螞蟻曾經投資的公司，與周江勇存在關聯。

值得注意的是，內地女星趙薇近日亦突然遭到封殺，其參演的作品遭多個平台下架，影音平台或資料庫搜索趙薇，更出現「未找到相關內容」的字眼。而趙薇與馬雲的交好關係，亦再度成為外界焦點。