陳樂怡：料恒指續受制兩萬六　可留意績優股...

中國人民銀行表明要加大對重點領域和薄弱環節支持，促進實際利率下行，年內再降準的預期升溫，加上人行連續兩日逆回購淨投放，為市場流動性帶來支持。不過，美國7月聯儲局議息會議紀錄顯示，主流意見認為年內應該開始縮減買債，預計更明確的指引將會留待9月議息會議才會公布，投資者高度關注美股的風吹草動。

另外，個別知名投資基金重新買入中資科技股，加上納指續破頂，科技股錄得一波反彈，支持港股向上。然而，即使恐慌情緒稍緩，但投資者仍在觀察政策去向，摸索企業營運前景及相應估值，故此，科技股難有持續升勢，傾向區間波動。綜合多項因素，預計恒指續受制於26,000點，後市有機會回試24,700點支持。選股策略方面，繼續重點關注碳中和、高端製造及國產消費主題，以及留意績優股。

獨立股評人陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)