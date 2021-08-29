陳政深：億和具新能源車概念　股民值得留意

港股在8月份甚為波動，經歷7月大跌之後，高位曾反彈至26,822點，惜在26,878的7月26日裂口前止步，其後進一步失守25,770點的反彈小圓頂頸線，並下試24,581點位置，高低波幅逾2,200點。

臨近月尾，指數似有喘穩迹象，走勢上，這似乎預視9月份會出現一個較大的突破。然而，基於指數目前仍處於一浪低於一浪的形態，而8月20日的低位24,581點又比7月27日的低位24,748點為低，指數向下突破的機會仍較高。策略上，重磅股、政策風眼股，似乎仍未是撈底之時，揀股除控制注碼，亦應揀選與指數相關性較低的股份。

公司截至6月底止的半年，按年轉虧為盈，賺6,791萬元，期內收入23.86億元，按年增長40%。當中汽車零部件收入5.57億元，按年增幅達60%，其佔總收入份額只有23.3%，但卻貢獻了46.7%的盈利。

集團的汽車零部件業務，主要集中在開發及量產汽車座椅、車身結構和底盤等零部件的模具和產品；而集團的客戶主要為大型汽車零件供應商，例如德國博澤(Brose)、日本愛信(Aisin)等，而集團亦在上半年與國內汽車供應商建立戰略夥伴關係。

儘管晶片供應仍緊張，預料在汽車需求持續旺盛、以及中國新能源汽車需求肯定持續增加下，此業務未來仍可驅動集團增長，股份有留意價值。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

（筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）