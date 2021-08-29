郭家耀：特步未來發展前景樂觀　股份夠值博？

公司早前公布中期業績，期內營業額達41.35億元人民幣(下同)，按年升12.4%。當中鞋履收入升15.5%至26.04億元，服裝收入亦升8.4%至14.52億元，而配飾則下跌8%至7,920萬元。盈利上升72%至4.27億元，派息每股11.5港仙，較上年同期增加77%，派息比率維持超過60%。

特步中期業績較先前的盈利預喜水平更高，若剔除新品牌業務的虧損，其核心品牌業務實現56%的同比增長。業績亮點包括，銷售額增長12%，主因強勁的補貨訂單、分銷商訂單及穩健的電商業務。核心品牌業務實現36億元銷售額，增長12%，佔總銷售額87%。由於品牌價值提升、產品供應穩健，以及電商業務強勁增長，核心品牌業務零售銷售按年升40%以上。毛利率及淨利潤率上半年分別達41.8%及10.3%，主要由於產品創新，以及2020年上半年的庫存回購而導致基數較低。

公司下半年銷售額有望實現超過30%的同比增長，帶動全年銷售額增幅超過20%。核心品牌業務今年淨利潤率可達11%至12%，高於市場預期。公司將核心品牌業務5年銷售額年均複合增長率上調至23%，2025年銷售額將達200億元。公司優化線上及線下渠道的努力取得成效，加上穩健的產品供應，品牌價值提升，近期的廈門馬拉松賽上，特步在頂尖選手中的穿著率達51%，排名第一，超過耐克26%的穿著率，顯示市場對本土品牌認同度進一步提高。公司以往收購的新品牌將幫助特步從大眾市場向高端市場擴張，豐富品牌組合通過共享現有供應鏈設施，以及共同開展營銷活動，達致理想協同效應。整體業績表現理想，未來發展前景樂觀，值得繼續持有。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)