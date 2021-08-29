曜熊理財：部署減低持貨應對收水

萬眾矚目的Jackson Hole全球央行年會正在舉行，面對當前新冠疫情和其他顧慮因素，市場預料美國聯儲局在央行年會上只會作出一些討論，並不會作出任何決策或實際行動。正因如此，美股近期走勢偏強，屢創新高。

聯儲局是否會真正開始縮減資產購買，還需看就業市場的更多數據。無論如何，聯儲局都會先着手減縮購買市場債券，然後再加息，這一切都要待明年才會有所行動。

聯儲局將重點放在就業最大化方面，這意味聯儲局更加着重如何促進就業，並會在一定程度上容忍高通脹。伴隨着拜登政府大規模經濟刺激計劃出台，令到美股走勢不斷創新高。現階段估頂為不智行為，惟有將持貨降低，從而減少風險。

面對即將來臨的9月，從歷史數據看，9月通常是股市回報率最差的月份，回調風險有所提高。投資者應準備好應對聯儲局可能開始減碼而導致的市場影響。

投資者不是被動的旁觀者，如果減碼影響到金融市場波動，便要有應變計劃。未來兩個月市場可為投資者提供更多資訊，在順利度過今年第2季度後，變種病毒比預期更加肆虐及危險，引發了全球增長正在放緩。

曜熊理財策略董事馬煒喬