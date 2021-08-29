撲水抗疫！菲律賓「反口」允許長灘島建賭場　

菲律賓政府上周六(28日)宣布，總統杜特爾特批准在國內旅遊勝地長灘島興建賭場，以增加國庫收入，把稅收用於對抗新冠疫情。

杜特爾特原本在2018年禁止長灘島建賭場，他上周四(26日)在全國電視講話中直言，國家經濟因疫情受挫，政府已無錢，急需資金運作。他承認無遵守承諾，改變立場，尋求國民原諒。總統府發言人Harry Roque解釋，做法是為了增加國庫收入抗疫，賭場需遵守防疫措施，未成年人士不准進入，但無交代解禁是臨時或永久性質。

菲律賓政府轄下的監管機構菲律賓娛樂及博彩公司(PAGCOR)表示，銀河娛樂持有長灘島的臨時許可證，惟長灘島禁止興建賭場後已暫緩，相關公司正式提交申請就可恢復臨時許可。PAGCOR主席兼營運總監Alfredo Lim表示，銀娛可開始營運賭場，集中接待外國賭客，銀娛及休閒度假世界公司未回應事件。